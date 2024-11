1,2 million d’euros pour l’IA for Work de Cominty

Je vous rapporte une avancée marquante dans le monde de l’intelligence artificielle pour les entreprises. Cominty, une solution française d’IA générative sécurisée, a levé 1,2 million d’euros. Cette startup a été fondée en novembre 2023. Elle se distingue par une approche révolutionnaire pour transformer la manière dont les équipes exploitent les données pour maximiser leur productivité.

Une levée de fonds pour répondre à des enjeux critiques

Cominty n’est pas une IA ordinaire. Sa levée de fonds pré-seed de 1,2 million d’euros est soutenue par des Business Angels influents comme Pierre-Étienne Lorenceau. Il y a aussi le fonds ADNEXUS du Groupe ADSN. Cela permettra d’accélérer le développement de cet assistant plug-and-play. L’objectif ? Offrir un traitement intelligent des données et respecter les normes les plus strictes de sécurité. C’est le cas du RGPD et des certifications SOC 2 Type II. Ce financement est crucial pour peaufiner une IA qui n’est pas seulement un outil, mais un véritable partenaire pour les entreprises.

Fariha Shah, CEO de Cominty, partage sa vision : « Cominty AI n’est pas seulement un outil, c’est un partenaire qui transforme la manière dont les collaborateurs accèdent à l’information et l’exploitent dans la production de leurs tâches quotidiennes. » Une promesse ambitieuse qui place la technologie au service de l’efficacité collective.

Des attentes élevées envers l’IA générative

Il est indéniable que l’utilisation des agents IA est en plein essor. D’après Quantum by McKinsey, 60 % des salariés s’appuient déjà sur des solutions comme ChatGPT pour augmenter leur productivité. Cependant, ces IA généralistes présentent des limites notables : des risques de sécurité et une inadéquation aux besoins spécifiques des entreprises. Le manque d’outils efficaces pour analyser des volumes massifs d’informations se fait cruellement sentir. Cominty entend combler cette lacune avec l’ensemble des données internes, externes, et tacites pour générer des réponses pertinentes. Elle tient aussi à préserver l’intégrité des informations sensibles.

Didier Rossignol, CEO et Managing Partner d’Adnexus, souligne : « Nous avons été séduits par la performance de cette solution qui répond à un réel besoin de personnalisation et de sécurisation des informations, essentiel pour les professions réglementées. »

Une technologie au service de la productivité et de l’éthique

Cominty ne se contente pas d’offrir un simple outil d’IA, mais vise à transformer en profondeur les pratiques professionnelles. Son modèle propriétaire MIRROR identifie les experts internes pertinents et permet de valoriser les connaissances humaines, un atout stratégique pour renforcer la collaboration. Le plug-and-play de Cominty s’intègre en quelques clics à plus de 200 applications telles que Salesforce et Slack, sans compromettre les workflows existants.

Puisque la technologie façonne de plus en plus les environnements de travail, Cominty se positionne comme un acteur clé. Plus de 60 % des fonds levés seront alloués à la R&D pour anticiper de futures innovations, notamment des recommandations intelligentes et un contrôle qualité avancé des informations. Cominty semble bien placé pour devenir un leader de l’IA générative. Je trouve qu’elle mise sur la souveraineté technologique française et l’éthique des données. C’est cette vision ambitieuse, portée par une technologie avancée et des valeurs de sécurité intransigeantes, qui pourrait redéfinir les standards de productivité des entreprises.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

