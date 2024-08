L’adoption du cloud : la révolution moderne des logiciels de l’hôtellerie

Le monde est de plus en plus digitalisée d'année en année et l'industrie de l'hôtellerie n'est pas une exception. Cette digitalisation a d'ailleurs transformé le secteur en améliorant l'expérience client, l'efficacité et la gestion des données. Les standards de l'hospitalité ont donc changé. C'est un grand avantage pour les hôtels mais aussi pour les clients. On vous détaille ici les principaux avantages du cloud pour les hôtels et leurs clients :

Les avantages du cloud pour l'hôtellerie

Les avantages du cloud dans ce secteur sont très nombreux, d'où l'intérêt des hôtels. En voici quelques uns :

Une gestion efficace et flexible

Un des avantages majeurs du cloud en général, mais aussi pour l'hôtellerie est la capacité à proposer aux clients une meilleure gestion. Les systèmes de gestion hôtelière sont souvent complexes et coûteux et sont désormais remplacés par des solutions cloud intuitives et accessibles. Ces plateformes permettent aux gestionnaires d'hôtels d'accéder à leurs systèmes n'importe quand, n'importe où. Ca facilite la prise de décisions en temps réel. Les hôtels peuvent utiliser des plateformes de gestion comme Mews pour mieux gérer leur business. Mews propose une gamme de services qui facilitent la gestion.

Une meilleure expérience client

Grâce aux logiciels cloud, les hôtels peuvent offrir un service plus personnalisé et réactif. Les systèmes de gestion des relations clients basés sur le cloud intègrent les données des clients, permettant une analyse approfondie et la personnalisation des services. Ça peut être pour des recommandations sur mesure, une communication fluide et une anticipation des besoins des clients, augmentant ainsi leur satisfaction et leur fidélité.

La sécurité et la gestion des données

La sécurité des données est une préoccupation majeure dans tous les secteurs, et l'hôtellerie ne fait pas exception. Les hôtels doivent s'assurer que les données clients sont protégées. Les solutions cloud modernes comme https://www.mews.com/fr/ offrent des niveaux de sécurité avancés, souvent mieux que des systèmes traditionnels locaux qui peuvent être vulnérables. Les données des clients, les informations financières et les opérations internes sont protégées par des protocoles de sécurité robustes, y compris le cryptage des données et des sauvegardes régulières.

La réduction des coûts

L'adoption des logiciels cloud permet également une réduction significative des coûts. Les hôtels n'ont plus besoin d'investir dans des infrastructures matérielles coûteuses ni de payer pour des mises à jour logicielles constantes. De plus, les solutions cloud sont facilement évolutives, ce qui signifie qu'elles peuvent s'adapter à la croissance de l'entreprise sans nécessiter de réinvestissements majeurs.

L'intégration

Les logiciels cloud favorisent également une meilleure intégration entre différents systèmes et départements au sein d'un hôtel. Les plateformes peuvent intégrer des systèmes de réservation, de gestion des stocks, de facturation et de service client, créant ainsi une synergie qui améliore l'efficacité opérationnelle globale.

Les avantages du cloud pour les clients de l'hôtellerie

Les avantages du cloud dans l'hôtellerie ne s'arrête pas juste aux entreprises, mais concerne aussi les clients. Les attentes des clients changent très rapidement, comme le montre l'étude de GFK. Voici les avantages majeurs pour eux :

Une réservation facile et plus rapide

Les plateformes de réservation basées sur le cloud permettent aux clients de réserver une chambre d'hôtel facilement et rapidement, de n'importe où et à tout moment. C'est très pratique ! Les systèmes de réservation en ligne sont mis à jour en temps réel, offrant une disponibilité précise et des options de réservation instantanées. Les clients peuvent comparer les prix, choisir leurs chambres préférées et confirmer leur réservation en quelques clics.

La personnalisation du séjour

Grâce aux solutions cloud, les hôtels peuvent mieux connaître leurs clients et personnaliser leur séjour. Les systèmes de gestion des relations clients ou CRM stockent les préférences et les historiques de séjour des clients, permettant aux hôtels de proposer des services sur mesure. Qu'il s'agisse de préférences alimentaires, de demandes de chambres spécifiques ou d'activités préférées, les hôtels peuvent anticiper et répondre aux besoins des clients de manière plus précise. C'est le même principe que pour d'autres industries.

L'accès à des services en temps réel

Avec les applications mobiles et les portails clients basés sur le cloud, les clients ont accès à une gamme de services en temps réel. Ils peuvent commander des services de chambre, réserver des activités, demander des informations locales et bien plus encore, directement depuis leurs appareils mobiles. Cette accessibilité améliore la commodité et l'expérience globale du client qui est de plus en plus demandeur.

Un check-in et un check-out plus simples

Les systèmes cloud facilitent des processus de check-in et check-out plus fluides. Les clients peuvent effectuer leur enregistrement en ligne avant leur arrivée, réduisant ainsi le temps passé à la réception. De plus, le check-out peut être automatisé et les factures peuvent être envoyées par e-mail, rendant l'ensemble de l'expérience plus rapide et sans tracas.

Une meilleure communication

Les solutions cloud permettent une communication plus efficace entre les clients et l'hôtel. Les messages peuvent être envoyés instantanément via des applications dédiées, assurant que les demandes des clients soient traitées rapidement. On parle donc d'une communication en temps réel contribue à une meilleure satisfaction des clients, car leurs besoins sont pris en charge sans délai.

La sécurité des données

La sécurité des données est très importante pour les consommateurs. Surtout avec la digitalisation. Les hôtels utilisant des solutions cloud modernes peuvent garantir une meilleure sécurité des données clients. Les informations personnelles et financières des clients sont protégées par des protocoles de sécurité avancés, ce qui réduit le risque de violation de données. Les clients peuvent ainsi avoir confiance que leurs informations sont gérées de manière sécurisée.

Conclusion

L'utilisation du cloud dans le secteur de l'hôtellerie a des avantages énormes pour les hôtels mais aussi pour les clients. Les clients peuvent avoir de meilleurs services et les hôtels en profitent pour les fidéliser. Un des gros points à noter est la sécurité qui est bien plus efficace avec un système de cloud. On s'attend donc a une meilleure expérience globale pour les clients. Du côté des entreprises, elles peuvent réduire leurs coûts et mieux gérer les process en interne.

