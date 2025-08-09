Navigateur Opera Neon : 30 % de votre travail automatisé !

Opera dévoile Neon, son navigateur intelligent capable d’automatiser jusqu’à 30 % des tâches de bureau. Une révolution technologique portée par l’IA.

Depuis trois décennies, les navigateurs ont peu évolué dans leur fonctionnement fondamental. Opera entend bousculer ce statu quo avec une démarche résolument innovante. Grâce à Opera Neon, la marque amorce une nouvelle ère : celle des navigateurs proactifs, capables d’exécuter des actions à la place de l’utilisateur. Cette avancée, permise par l’intelligence artificielle, pourrait transformer radicalement notre quotidien professionnel.

Du navigateur passif au partenaire intelligent

Pendant des décennies, les navigateurs ont tenu un rôle statique : afficher des pages, recevoir des instructions, rester dans l’ombre des applications. Avec Neon, Opera veut changer cette donne. Il introduit un navigateur « agentique », c’est-à-dire un outil capable d’agir de manière autonome selon les besoins de l’utilisateur. « Le navigateur est resté un simple lecteur de pages, sans évoluer en véritable exécuteur de tâches — c’est précisément ce que nous voulons changer », résume Krystian Kolondra, EVP chez Opera.

Cette ambition s’appuie sur une réalité méconnue mais accablante : un professionnel bascule entre ses applications plus de 1 000 fois par jour. Neon vise à absorber une partie de cette friction numérique. Pour cela, il prend les commandes. Grâce à l’IA, le navigateur pourrait comprendre l’objectif d’une requête, enchaîner les étapes nécessaires, et produire un résultat concret. Tout cela sans intervention humaine. Une rupture qui ne vise plus seulement à explorer le web, mais à agir dans son écosystème.

Automatiser les workflows pour libérer du temps

Le potentiel de gain de temps évoqué par Opera est significatif : jusqu’à 30 % des tâches bureautiques pourraient être automatisées via ce nouveau paradigme. L’exemple donné dans le domaine de la gestion de projet IT est parlant. Il ne s’agit plus de copier-coller manuellement des informations depuis Jira, Slack et Google Docs, mais de donner une instruction unique : « Vérifier le tableau Jira afin d’identifier les bugs P1 encore ouverts […] puis mettre à jour le document de préparation au lancement ».

Neon exécute alors cette commande en arrière-plan : connexion automatique aux différents outils, analyse croisée des données, mise à jour du document avec un résumé pertinent. Ce type d’automatisation est jusqu’ici réservé à des scripts sur mesure ou à des intégrations complexes. Il devient natif dans le navigateur lui-même. La promesse d’Opera repose sur une démocratisation de la productivité augmentée, accessible à tout utilisateur sans bagage technique. Une réponse directe à la crise d’efficacité que traverse le monde du travail connecté.

Une étape stratégique dans l’intégration de l’IA

Ce virage agentique ne surgit pas de nulle part. Depuis 2023, Opera a progressivement introduit des briques d’intelligence artificielle dans ses produits, à commencer par Aria, son assistant intégré, utilisé aujourd’hui par des millions d’internautes. Avec Neon, la marque franchit une étape décisive. Présenté en avant-première en mai 2025, ce navigateur repousse les limites de l’automatisation individuelle.

« Il est temps que le navigateur commence vraiment à travailler pour l’utilisateur, permettant à celui-ci de se consacrer à autre chose », insiste Kolondra. Cette vision s’inscrit dans une tendance de fond : l’évolution des interfaces vers des outils plus proactifs, capables de comprendre l’intention plutôt que d’attendre un clic. Pour Opera, cette mutation est aussi un pari stratégique sur un marché des navigateurs largement dominé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.