Alibaba Cloud annonce des budgets IA dix fois plus élevés

Selon Liu Weiguang, vice-président senior d’Alibaba Cloud Intelligence Group, l’année 2026 s’annonce chargée pour l’IA. Les entreprises préparent déjà une vague d’adoptions qui promet de changer l’équilibre des dépenses informatiques.

Le dirigeant anticipe une multiplication par dix des budgets dédiés à l’IA par rapport aux enveloppes actuelles du marché IT. Ce qui place l’IA au centre des stratégies financières à venir.

La preuve ?

Il suffit de voir la vitesse d’évolution des modèles. Pendant longtemps, les standards techniques évoluaient lentement, avec des cycles de cinq à dix ans. Cette période appartient désormais au passé.

Les entreprises travaillent aujourd’hui avec des normes qui se renouvellent tous les deux à trois ans. Les grands modèles suivent un rythme encore plus serré, avec des mises à jour hebdomadaires qui renouvellent sans cesse les usages possibles.

Cette cadence transforme la manière de planifier les investissements. Les directions informatiques ne raisonnent plus sur une décennie. Elles adaptent leurs feuilles de route à un calendrier beaucoup plus court.

Les choix techniques gagnent en fréquence, tout comme les ajustements budgétaires. Ce qui explique l’ampleur des montants annoncés pour les prochaines années.

En Chine, par exemple, les usages se multiplient déjà dans plusieurs secteurs. Le matériel intelligent intègre des fonctions d’analyse automatisée. La finance s’appuie sur des systèmes capables de traiter des volumes importants de données. L’éducation explore des outils d’assistance pédagogique basés sur des modèles avancés.

La logistique, le recrutement et l’agriculture utilisent aussi ces technologies pour affiner leurs processus. L’élevage s’en sert pour optimiser l’alimentation et le suivi des animaux. L’industrie manufacturière automatise une partie de ses contrôles qualité. Ces déploiements montrent une adoption déjà bien engagée.

Les propos de Liu Weiguang dessinent donc une trajectoire claire pour les prochaines années. Les entreprises ajustent leurs priorités financières. L’intelligence artificielle prend une place grandissante dans leurs plans d’investissement.

