Alibaba.com aide les PME françaises à innover face à la hausse des coûts

Une nouvelle étude d’Alibaba.com révèle que les PME françaises misent sur l’innovation produit pour soutenir leur croissance, malgré un contexte économique tendu.

Face à la hausse des coûts et à la demande incertaine, les PME françaises choisissent d’innover pour tenir le cap. Une étude présentée par Alibaba.com, lors de son événement CoCreate Europe, montre que 44 % d’entre elles augmenteront leurs investissements en innovation produit au cours des douze prochains mois. Réalisée auprès de 1 000 entreprises françaises, cette enquête met en lumière une volonté claire : transformer les contraintes économiques en opportunités de croissance.

Innover pour se démarquer et fidéliser

Pour 90 % des dirigeants interrogés, l’innovation produit reste le levier essentiel de compétitivité. Les entreprises veulent créer de la valeur et répondre plus précisément aux attentes de leurs clients. Ainsi, 39 % visent une meilleure satisfaction client, 31 % cherchent à se différencier des concurrents, tandis que 27 % souhaitent améliorer leurs produits existants. Cette approche place la créativité et l’adaptation au centre de leur stratégie.

Malgré cet optimisme, de nombreux freins subsistent. Près de la moitié des PME (48 %) jugent le coût de l’innovation trop élevé. Par ailleurs, 45 % évoquent les prix d’approvisionnement comme un obstacle majeur. Ces difficultés reflètent une réalité : 32 % des TPE-PME décrivent leur trésorerie comme « difficile », selon le baromètre Rexecode-Bpifrance d’avril 2025. Ce manque de liquidités freine les projets et limite la prise de risque.

En outre, le manque de ressources internes complique les initiatives. 35 % des PME peinent à suivre le rythme des évolutions du marché. 28 % manquent de main-d’œuvre qualifiée et 21 % reconnaissent un déficit d’expertise technique. Pour ces entreprises, la course à l’innovation exige donc une réorganisation profonde.

L’IA devient une alliée stratégique

Pour contourner ces limites, les entreprises s’appuient de plus en plus sur l’intelligence artificielle. L’étude révèle que 68 % des PME françaises font confiance à l’IA pour accélérer la conception et renforcer leurs produits. Ces outils leur permettent d’optimiser la recherche, d’améliorer la réactivité et de réduire les coûts de développement.

Selon Kuo Zhang, président d’Alibaba.com, « l’innovation est la clé de la croissance des PME françaises. Malgré la pression sur les coûts, elles avancent et cherchent des solutions concrètes. »

CoCreate Europe, un tremplin pour les entreprises innovantes

Le 14 novembre à Londres, CoCreate Europe réunira des PME, des entrepreneurs et des investisseurs autour d’un objectif commun : stimuler la croissance par l’innovation. L’événement proposera des conférences, des ateliers et un concours international, le CoCreate Pitch. Trente finalistes présenteront leurs projets à un jury d’experts pour remporter 400 000 dollars de récompenses, dont 200 000 dollars pour le grand gagnant.

Durant la journée, Alibaba.com présentera aussi ses solutions technologiques, comme AI Mode et Accio, qui automatisent la mise en relation entre acheteurs et fournisseurs. Ces outils donnent accès à plus de 200 000 partenaires vérifiés et à 200 millions de produits. Grâce au programme Trade Assurance, les PME gagnent en confiance et sécurisent leurs chaînes d’approvisionnement.

Une vision européenne de la compétitivité

Avec cette initiative, Alibaba.com souhaite accompagner les PME européennes dans leur transformation. L’objectif : leur permettre d’innover plus vite, de réduire les coûts et de conquérir de nouveaux marchés. Pour Kuo Zhang, le choix de Londres n’est pas anodin. « C’est le cœur créatif de l’Europe, un lieu idéal pour apprendre, tester et construire ensemble », souligne-t-il.

À travers CoCreate Europe, Alibaba.com réaffirme son rôle d’acteur clé du développement des PME. Dans un contexte de tension économique, la plateforme mise sur l’innovation, l’agilité et la collaboration pour redéfinir la compétitivité européenne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

