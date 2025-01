Accio : 500 000 PME déjà conquises par le moteur de recherche IA d’Alibaba

Le moteur de recherche Accio, propulsé par Alibaba, révolutionne le commerce mondial B2B. Grâce à l’IA et à des fonctionnalités intuitives, il aide déjà plus de 500 000 PME à optimiser leur approvisionnement.

Une adoption massive en un temps record

L’outil Accio, lancé en novembre 2024, s’impose rapidement comme un acteur majeur de la recherche B2B. Ce moteur alimenté par l’intelligence artificielle est conçu pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises qui cherchent à s’approvisionner à l’échelle mondiale. Accio repose sur le traitement du langage naturel pour permettre une recherche intuitive et efficace. Il répertorie des millions de fournisseurs dans plus de 7 600 catégories de produits. Alibaba souligne que cet outil ambitionne de transformer des idées en projets concrets. Pour cela, il facilite la mise en relation des entreprises.

Lors des périodes de pic comme le Black Friday et Noël, plus de 50 000 PME ont utilisé Accio pour leurs approvisionnements. Les retours sont élogieux : le moteur offre une expérience fluide et un gain de temps considérable pour les utilisateurs. Avec un Net Promoter Score (NPS) supérieur à 50, Accio confirme sa popularité croissante.

Des fonctionnalités qui optimisent la recherche

Accio se distingue par ses innovations. La fonctionnalité Accio Inspiration, par exemple, augmente les taux de conversion des fournisseurs de près de 30 %. Grâce à des suggestions pertinentes, elle facilite la transition entre la recherche initiale et la demande de devis. Par ailleurs, Accio Page offre une interface simplifiée et accessible, comparable à une page Wikipédia. Les descriptions claires et les comparaisons de produits permettent aux entreprises de prendre des décisions stratégiques en toute confiance.

Autre atout notable : Accio Agent. Ce service accompagne les PME dans la gestion de leurs transactions, depuis le suivi des commandes jusqu’à l’après-vente. Alibaba le présente comme un assistant virtuel capable d’éliminer les obstacles logistiques pour les petites entreprises.

Une évolution majeure du commerce B2B

Accio marque une avancée significative dans le domaine de la recherche B2B. Contrairement aux approches classiques par mots-clés, cet outil déploie une technologie conversationnelle basée sur le langage naturel. Actuellement disponible en anglais, français, allemand, portugais et espagnol, le moteur s’étendra bientôt à d’autres langues. L’impact d’Accio est déjà largement reconnu. Il a été nommé « Produit du jour » sur Product Hunt en décembre 2024. Cela confirme ainsi son statut d’outil incontournable. « Accio aide les PME à gagner du temps, réduire leurs coûts et améliorer leur efficacité », selon Alibaba.

Alors que l’IA redéfinit les standards du commerce, Accio ouvre la voie à un avenir où les PME peuvent optimiser leur approvisionnement et répondre aux défis mondiaux avec plus de facilité. Cet outil incarne l’avenir du commerce international.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

