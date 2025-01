Amazon Kindle : le jailbreak à découvrir pour lire tous les livres gratuitement !

Les toutes dernières Kindle d’Amazon peuvent désormais être jailbreakées. C’est une nouvelle opportunité qui ouvre la voie à de nouvelles options de personnalisation et de fonctionnalités. Voici les détails !

Vous êtes passionné de lecture ? Cette nouvelle va certainement vous ravir ! Toutes les liseuses d’Amazon peuvent désormais être entièrement déverrouillées. Effectivement, pour en profiter, vous devez être prêt à vous plonger dans quelques techniques de manipulation. Découvrez ici les détails !

Jailbreak Amazon Kindle ? Une opportunité à ne pas manquer pour lire des livres gratuitement ?

Vous pourriez accéder au modèle Kindle 5 jusqu’à la 12e génération sortie en 2024 avec ce Jailbreak Amazon Kindle. En plus, vous allez avoir un accès complet au système Linux qui pilote ces appareils avec quelques manipulations.

De ce fait, vous allez pouvoir installer des applications, créer des PDF ou encore activer des fonctionnalités supplémentaires.

Ce jailbreak offre également d’autres possibilités pour les utilisateurs. Parmi elles, on peut citer la suppression des publicités, la personnalisation des économiseurs d’écran, l’activation du mode sombre, et même l’installation de quelques jeux.

L’un des principaux atouts du jailbreak pour les utilisateurs de Kindle est effectivement l’installation de KOReader. D’ailleurs, je dois vous avouer que cette installation est incontournable pour libérer votre Kindle.

En effet, ce lecteur de documents polyvalent prend en charge une large gamme de formats. On peut citer notamment les formats EPUB, PDF, DjVu, XPS, CBT, CBZ, FB2, PDB, TXT, HTML, RTF, CHM, DOC, MOBI et ZIP. Cela permet ainsi de supprimer les restrictions des formats propriétaires d’Amazon, comme AZW et KF8.

Certes, il y a Caliber qui reste une solution populaire pour transférer des livres via USB. Néanmoins, cette méthode rencontre des difficultés sur les Kindle de 2024. Pourquoi ? En fait, Amazon a désactivé le transfert USB direct.

Par ailleurs, quelques utilisateurs sur Reddit rapportent qu’il est encore possible de contourner ce problème. Cependant, cela requiert une ancienne Kindle enregistrée sur Caliber pour que la nouvelle liseuse soit reconnue.

KOReader apparaît donc comme une alternative durable. De plus, elle offre des fonctionnalités pratiques comme des polices personnalisées et la synchronisation de la programmation.

Le jailbreak du Kindle, baptisé WinterBreak, permet de libérer le potentiel de votre liseuse. Pour pouvoir l’installer, vous aurez besoin d’un PC ou d’un Mac, d’une connexion Wi-Fi. Notons que le Kindle doit être enregistré chez Amazon.

La première étape consiste à télécharger la dernière version de WinterBreak. Puis, vous devez activer le mode avion sur votre Kindle et connecter votre Kindle à votre ordinateur via USB. Vous pouvez passer à l’extraction du contenu du fichier WinterBreak.tar.gz directement sur votre Kindle.

Si vous utilisez Linux/MacOS, vérifiez bien que le dossier caché .active_content_sandbox a bien été copié. Après, vous pouvez éjecter votre Kindle de votre ordinateur et le redémarrer. Ensuite, vous devez ouvrir la boutique Kindle sur votre appareil. Une fois invité, désactivez le mode avion en cliquant sur « oui ».

Enfin, cliquez sur l’icône WinterBreak une fois qu’elle apparaît. Sachez que vous devez attendre environ 30 secondes jusqu’à ce que votre Kindle confirme que vous êtes prêt à installer le correctif.

Comment trouvez-vous ce jailbreak d’Amazon Kindle ? Partager votre expérience dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.