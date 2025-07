Amazon Prime Day : comment dénicher les meilleurs bons plans ?

Vous venez pour les promos, vous repartez avec un abonnement que vous n’aviez pas prévu de garder. Derrière les réductions du Prime Day, Amazon tisse un filet bien plus large qu’il n’y paraît.

Amazon ne se contente plus de deux jours : le Prime Day 2025 s’étend désormais sur quatre jours pleins. Du mardi 8 au vendredi 11 juillet, l’événement cible les membres Prime avec des remises sur une immense variété de produits tech… et bien plus.

Certains deals sont même disponibles en avant-première, exclusivement pour les abonnés déjà inscrits au service. Cette extension change la donne pour tous ceux qui attendaient des réductions stratégiques pendant l’été.

Des promos réservées à ceux qui payent l’accès

Le Prime Day est une opération réservée aux membres Amazon Prime, point final. Pas d’abonnement ? Pas de prix cassé. Heureusement, il reste possible de tester le service via un essai gratuit de 30 jours, ou 90 jours pour les étudiants.

L’abonnement coûte 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an et peut être résilié à tout moment. Cette stratégie permet à Amazon de verrouiller ses offres derrière un service payant, tout en laissant croire à une gratuité temporaire.

Amazon promet “les meilleures offres de la saison” et “les prix les plus bas de l’année”. Même sans dévoiler la liste exacte des produits, certains classiques reviennent chaque année. Attendez-vous à des baisses nettes sur les smartphones, casques Bluetooth, enceintes connectées, ou encore sur les Kindle, Fire TV Stick et caméras Blink, tous conçus par Amazon. Ces produits subissent souvent les plus fortes remises, car ils renforcent l’écosystème du géant.

Un programme qui pousse à rester abonné après l’achat

Amazon ne mise pas uniquement sur le Prime Day pour fidéliser ses clients. Le programme Prime inclut une livraison rapide, parfois le jour même, mais aussi un accès prioritaire aux ventes flash, Prime Video sans surcoût, Prime Reading pour les amateurs de lecture, Prime Music pour les curieux du streaming, et même des jeux gratuits avec Prime Gaming. Tous ces services agissent comme des “liens doux” pour faire rester les abonnés plus longtemps qu’ils ne l’auraient prévu.

Ceux qui testent Prime pour le Prime Day repartent rarement sans rien. En essayant le service pendant 30 jours, beaucoup finissent par en adopter les usages quotidiens. Entre les livraisons rapides, les séries exclusives et les ventes flash, la promesse de gain devient difficile à lâcher. Amazon joue la carte du confort : les utilisateurs ne voient plus l’abonnement comme une charge, mais comme un outil devenu pratique.

