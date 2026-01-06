Android Auto 15.9 : vous attendiez de la nouveauté ? Préparez-vous à une douche froide

Android Auto 15.9 arrive doucement sur nos écrans de bord. Mais, pour celles et ceux qui espéraient un vrai coup de frais, la déception risque d’être au rendez-vous. Cette nouvelle version joue la carte de la discrétion… tout en élaborant des changements bien plus visibles à moyen terme.

La nouvelle version d’Android Auto poursuit son déploiement progressif via le Google Play Store. Numérotée 15.9, elle n’a rien d’une révolution et ne modifie quasiment pas l’interface à laquelle les conducteurs sont habitués. Google a juste privilégié les ajustements techniques et la stabilité, tout en glissant, dans le code, plusieurs indices sur les évolutions à venir.

Android Auto 15.9 : une mise à jour fantôme pour les conducteurs

Déployée progressivement via le Google Play Store, Android Auto 15.9 se concentre avant tout sur des ajustements techniques. Google n’a d’ailleurs communiqué aucun changement spectaculaire car l’objectif est ailleurs.

Cette mise à jour s’attaque principalement à la stabilité, un problème bien connu des utilisateurs. Les soucis de connexion entre le smartphone et le système embarqué, souvent pointés du doigt, font partie des priorités. Sur l’écran, en revanche, rien ne saute aux yeux.

Parce que si Android Auto 15.9 paraît fade à première vue, plusieurs indices glissés dans le code racontent une autre histoire. Google semble surtout poser les fondations de futures évolutions, plus visibles et plus ambitieuses.

Widgets, Gemini et nouveau design… Google prépare la suite

Parmi les changements en préparation, le retour des widgets est sans doute l’un des plus attendus. Longtemps cantonnés à une simple météo affichée dans une barre discrète, ils pourraient bientôt occuper une place centrale sur l’écran de bord.

Google teste actuellement une intégration plus proche de celle des smartphones, avec des widgets positionnés à côté des fonctions principales. Pour l’instant, seuls la météo et le calendrier sont concernés, mais d’autres applications devraient suivre.

Par ailleurs, il y a l’arrivée progressive de Gemini, le nouvel assistant génératif de Google qui va remplacer Google Assistant. Déployé depuis novembre, il n’est pas encore accessible à tous, même avec Android Auto 15.9 installé.

Gemini promet des échanges vocaux plus naturels, sans mot-clé d’activation, la gestion des messages, la traduction dans plus de 40 langues ou encore la création de playlists. En navigation, il améliore aussi le signalement des dangers grâce à des repères visuels plus pertinents.

Google travaillerait également sur une refonte visuelle du lecteur multimédia avec le thème Material 3 Expressive (barre de progression modernisée, boutons retravaillés et interface plus dynamique). Le support de Cast ouvrira aussi la porte à la diffusion de contenus depuis d’autres appareils. Une option déjà connue sur Android Automotive.

