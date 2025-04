Anthropic lance un mode avancé pour… 200$ par mois

À vous, qui êtes souvent limites de vos abonnements actuels, Anthropic vient de vous servir sur un plateau une formule… Mais préparez-vous car elle n’est pas pour vous si vous n’avez pas les moyens.

Au fait, beaucoup de professionnels ont intégré Claude dans leur routine. Cependant, certains en ont tellement besoin qu’ils le sollicitent non-stop. Résultat : Ils se retrouvent régulièrement bloqués, bridés par les plafonds d’utilisation.

Introducing a new Max plan for Claude. It’s flexible, with options for 5x or 20x more usage compared to our Pro plan.



Plus, priority access to our latest features and models: pic.twitter.com/5nUdEV7gfX