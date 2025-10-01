AOL : vous souvenez-vous du bruit du modem 56k qui grésille ? C’est fini

Si vous avez la nostalgie des lignes commutées et de l’attente interminable pour un GIF animé, préparez-vous. Le bruit iconique du modem 56k qui grésillait va se taire pour de bon. AOL, le pionnier du web grand public, tire sa révérence sur un service qui est désormais une relique archéologique.

Il faut se rendre à l’évidence ! La disparition totale et définitive du service Internet par modem d’AOL est imminente. Après avoir démocratisé l’accès au réseau dans les années 90, l’entreprise a discrètement informé qu’elle coupait les ponts, scellant le destin du célèbre bruit de connexion. Tandis que la fibre optique déploie sa puissance et que le réseau cuivre se désactive progressivement, AOL retire les derniers morceaux de son infrastructure historique.

Le chant du cygne : le dernier grésillement d’AOL

Après trois décennies à démocratiser le web, AOL coupe définitivement ses derniers services de connexion par modem. Oui, ce petit bruit, vous savez, ce mélange hypnotique de sifflements et de cliquetis électroniques, qui marquait l’ouverture d’une fenêtre sur le monde. Il va se taire pour toujours. L’annonce est tombée discrètement sur le blog d’AOL, sans préciser combien d’irréductibles utilisaient encore ce service.

Aujourd’hui, nous fronçons tous les sourcils si une page met plus d’une seconde à charger sur nos smartphones. Mais rappelez-vous du bon vieux temps ! Attendre plusieurs minutes pour qu’une page s’affiche était la norme. Pourquoi ? Parce que ces machines atteignaient péniblement les 56 kilobits par seconde (kb/s).

Alors, imaginez les pages web actuelles, remplies de vidéos 4K et d’images haute définition ! Il aurait fallu des heures pour qu’elles apparaissent sur votre écran.

Dans le cadre d’une évaluation régulière de ses services, AOL a donc décidé de mettre fin à cet accès Internet par ligne commutée. Le 30 septembre 2025, non seulement le service disparaîtra de toutes les offres, mais les logiciels optimisés pour ces connexions et anciens OS, comme AOL Dialer et le navigateur AOL Shield, seront, eux aussi, supprimés.

Les 165 milliards qui valaient 4,4

L’histoire d’AOL est une leçon sur les renversements brutaux du secteur technologique. En 2001, Time Warner lâche le prix de 165 milliards de dollars pour acquérir l’entreprise, alors considérée comme l’avenir absolu du web.

Quatorze ans plus tard, en 2015, Verizon rachète ce qui reste du géant déchu pour seulement 4,4 milliards de dollars. L’année 2021 avait déjà marqué la disparition d’un autre pilier, le AOL Messenger.

En France, le mouvement est le même. Orange a déjà commencé à débrancher le réseau cuivre qui véhiculait ces connexions (162 communes impactées en janvier dernier !). D’ici 2030, ce réseau doit complètement disparaître, laissant la place à la fibre optique et ses débits plusieurs milliers de fois supérieurs. Adieu donc, vieux modem. Tu as bien servi. Maintenant, place au très haut débit !

