Apple veut révolutionner la recherche avec un robot inspiré de Pixar

Apple a récemment fait part de son avancée dans le domaine de la robotique grand public. L’entreprise met l’accent sur les mouvements expressifs comme moyen d’améliorer l’interaction homme-robot.

Dans son rapport de recherche, Apple souligne que les humains sont particulièrement sensibles aux mouvements subtils. En s’inspirant de Pixar et de son emblématique lampe Luxo Jr., la firme cherche à donner vie à ses robots avec des mouvements expressifs. Cela inspire une plus grande proximité avec les utilisateurs.

Cette approche montre comment des caractéristiques émotionnelles et intentionnelles peuvent transformer les robots en compagnons plus humains.

Les lampes, l’inspiration du robot Apple

Pour illustrer cette recherche, Apple se réfère à la lampe Luxo Jr. de Pixar. Ce choix n’est pas anodin. Pixar, fondée par Steve Jobs, a fait de Luxo Jr. un symbole de son studio depuis 1985. Apple a utilisé la lampe comme modèle pour son robot non anthropomorphe. Il est important de noter que bien que cette lampe ne possède pas de traits humains évidents, elle est capable d’exprimer des émotions et des intentions grâce à des mouvements subtils. Apple cherche à appliquer cette approche pour que les robots puissent interagir plus naturellement avec les humains.

L’importance des mouvements expressifs

Dans la vidéo accompagnant le rapport de recherche, Apple démontre l’importance des mouvements expressifs. Le robot, une version cinétique de l’HomePod, répond à des questions de manière plus interactive que les assistants classiques.

Lorsqu’on lui demande quel temps il fait, il ne se contente pas de répondre. Il tourne sa tête vers la fenêtre, comme pour examiner la météo. Ce geste, bien que simple, fait appel à la paréidolie humaine et établit un lien entre l’objet et l’utilisateur.

Les recherches menées par Apple ne sont pas seulement théoriques, elles visent une application concrète dans la robotique grand public. Apple intensifie ses efforts pour préparer le lancement d’un hub domestique intelligent. En intégrant des mouvements expressifs dans ce projet, l’entreprise entend rendre ses robots plus attrayants et accessibles. Cette approche ressemble à celle d’Amazon avec son robot Astro, mais Apple pourrait adopter un facteur de forme non anthropomorphe, encore moins humanoïde que ses concurrents.

La prochaine étape : un hub robotique à la lampe Apple

Bien que les rumeurs sur le futur hub d’Apple ne soient pas confirmées, certains décrivent l’appareil comme un bras robotique avec un iPad attaché. Il est facile d’imaginer comment la forme de la lampe pourrait être adaptée à cet appareil.

Ces avancées témoignent des ambitions d’Apple pour l’avenir de la robotique grand public. Même si le projet en est encore à ses débuts, cette direction indique que la robotique domestique pourrait bientôt devenir plus interactive et intuitive.

