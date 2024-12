Après la Dreamcast, le grand retour de Sega avec un service Cloud Gaming ?

Un nouveau compétiteur pourrait-il faire son entrée sur le marché des abonnements de jeux vidéo ? Sega envisage de lancer un service Cloud gaming payant qui donnerait accès à une large sélection de ses jeux.

Alors que le marché des jeux vidéo regorge déjà de services comme Xbox Game Pass, PlayStation Plus, et Nintendo Switch Online, Sega semble prête à faire son entrée.

Dans une interview récente avec la BBC, Shuji Utsumi, le nouveau président de Sega, a révélé que l’entreprise envisageait de développer son propre service d’abonnement, même s’il reste discret sur les détails.

Il a déclaré : « Nous étudions une idée et débattons d’un concept que nous ne sommes pas en mesure de révéler pour l’instant ». Il a continué son explication, tout en mettant en avant l’intérêt de Sega pour les abonnements.

Depuis l’arrivée de Game Pass en 2017, les abonnements gaming se multiplient. Des entreprises comme Ubisoft et Electronic Arts ont emboîté le pas avec leurs propres services, Ubisoft+ et EA Play.

Cette fois-ci, Sega semble déterminé à se lancer à son tour dans cette course compétitive. Lors d’une interview à la BBC, Shuji Utsumi a confirmé que l’entreprise trouve ce modèle très intéressant. Cependant, il est resté discret sur les détails.

Si Sega concrétise ce projet, les fans pourraient s’attendre à retrouver des titres emblématiques de la marque. De l’époque légendaire de la Genesis aux succès récents comme Sonic X Shadow Generations ou Shin Megami Tensei V, le catalogue de Sega est impressionnant. Une telle offre pourrait séduire les nostalgiques tout en attirant un nouveau public.

Je réfléchis donc : Sega envisage-t-il de retirer ses jeux de services tels que PlayStation Plus et Xbox Game Pass ? Si c’est le cas, cela pourrait sérieusement bouleverser l’équilibre du marché.

Sega is considering launching its own Netflix-like subscription service for video game pic.twitter.com/OH3O3liBlU