Bataille juridique pour Disney après avoir ressuscité Grand Moff Tarkin

Disney et Lucasfilm se retrouvent devant la justice pour la « résurrection » numérique du défunt acteur Peter Cushing dans « Rogue One : A Star Wars Story ». Le débat s’intensifie autour des droits à l’image des acteurs décédés et les implications éthiques de telles pratiques.

L’acteur emblématique de « Star Wars », Peter Cushing, apparaît dans le film « Rogue One : A Star Wars Story », sorti en 2016. Le producteur Kevin Francis, ami proche de l’acteur, affirme que Cushing avait explicitement refusé que son image soit reproduite numériquement sans son consentement préalable.

Décédé en 1994, Cushing avait incarné le Grand Moff Tarkin dans « Un nouvel espoir » en 1977. Pour « Rogue One », Lucasfilm a recréé ce rôle en utilisant des images d’archives et des technologies de pointe pour redonner vie au personnage.

Francis et son studio Tyburn Films attaquent en justice Disney et Lucasfilm. La plainte vise aussi les exécuteurs testamentaires de Cushing, aujourd’hui décédés, ainsi que l’agence Associated International Management, qui représentait l’acteur jusqu’à sa mort.

Disney réplique en affirmant que le contrat de Cushing ne nécessitait pas d’autorisation spécifique pour recréer son image. Par ailleurs, un accord financier de 36 000 dollars avait été conclu avec l’agent de l’acteur pour cette utilisation.

La Haute Cour du Royaume-Uni a autorisé la poursuite de l’affaire et estime que les arguments de Francis méritent un examen approfondi. Disney, de son côté, qualifie la plainte de tentative d’« enrichissement injuste ».

Le géant du divertissement conteste également le montant des dommages et intérêts réclamés, soit plus de 650 000 dollars. En outre, Disney affirme avoir respecté les droits contractuels sur l’image de Cushing et demande l’annulation de la plainte.

L’éthique de la résurrection numérique en débat

Cette affaire soulève un débat éthique plus large sur l’utilisation de la technologie pour ressusciter des acteurs décédés. La reconstitution numérique soulève des questions sur les droits posthumes et le respect des volontés des artistes.

Dans le cas de Cushing, l’absence de directives claires concernant l’utilisation de son image numérique laisse place à diverses interprétations. Ces incertitudes peuvent conduire à des batailles juridiques longues et coûteuses.

Disney, avec son influence et ses ressources, pourrait transformer cette affaire en un précédent juridique significatif. Si Disney l’emporte, cela pourrait ouvrir la porte à des résurrections numériques d’autres acteurs sans nécessité de consentement direct ou d’accord de leurs héritiers. Cependant, Francis pourrait convaincre la cour et imposer de nouvelles restrictions pour protéger les artistes après leur décès.

Un long chemin judiciaire à parcourir

Le système judiciaire britannique, réputé pour sa lenteur et sa complexité, laisse entrevoir une affaire longue. Le dénouement pourrait se faire attendre plusieurs années. Les détails précis du procès restent flous. En plus, il est possible que l’issue finale n’émerge que si Disney essuie une défaite ou concède une concession notable. Ce cas illustre les défis et les zones grises qui entourent les droits numériques des personnalités décédées.

Avec les progrès technologiques, les studios de cinéma devront naviguer prudemment dans les eaux incertaines des droits d’image numériques. Le procès de Disney pourrait bien redéfinir les limites de ce qui est permis dans l’industrie du divertissement. Cela pourrait affecter directement les futures productions impliquant des reproductions numériques d’acteurs disparus. Pour l’heure, le débat reste ouvert. Les enjeux financiers et éthiques continuent de susciter l’intérêt du public et des professionnels du secteur.

