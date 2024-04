Unsplash, la plateforme incontournable pour télécharger des images libres de droits

Que ce soit pour personnaliser un site internet, créer des posts originaux sur les réseaux sociaux ou illustrer un article de blog, Unsplash regorge de pépites visuelles. Cette plateforme propose un impressionnant catalogue de photos de haute qualité fournies par des photographes talentueux…

Créée en 2013 par le trio canadien Mikael Cho, Luke Chesser et Stephanie Liverani, Unsplash voit le jour à Montréal grâce au concours Startup Weekend. L'idée de départ est simple : proposer aux internautes des photos provenant de différents professionnels et amateurs du monde entier pour pouvoir les utiliser librement. Passant de seulement 10 photos téléchargeables à ses débuts à plus de deux millions aujourd'hui, la plateforme compte désormais des milliers d'utilisateurs. Ces derniers partagent leurs clichés et sont suivis par de nombreux followers.

Zoom sur les avantages d'Unsplash

📸 Davantage de reconnaissance et de popularité pour les photographes

Adopter Unsplash, c'est opter pour une mise en relation directe entre photographes et internautes. Les utilisateurs peuvent créer un compte gratuitement, mais pour les photographes, il faut postuler afin de se faire valider par l'équipe d'Unsplash. De cette manière, la qualité est garantie pour chaque photo présente sur le site.

📸 Une interface intuitive et un moteur de recherche active

Une fois inscrit, l'utilisateur peut naviguer parmi les photos disponibles en effectuant une recherche par mot-clé ou en découvrant les tendances et sélections du moment. Il est aussi possible de suivre les déplacements et actualités des world travel photographer en s'abonnant à leurs comptes personnels sur Unsplash.

📸 Des images libres de droits

Le principal attrait d'Unsplash réside dans le caractère gratuit et sans contrainte des images qui y sont proposées. Grâce à la licence Unsplash, il n'est pas nécessaire de mentionner l'auteur de la photo lors de son utilisation. Toutefois, cette pratique reste recommandée pour encourager les photographes et pérenniser leur travail.

📸 Photos en haute définition

Toutes les photos présentes sur Unsplash sont en haute définition. Cela permet notamment aux web designers et aux créateurs de contenu d'optimiser l'apparence de leurs sites et publications avec des visuels de niveau professionnel.

📸 Une offre diversifiée et renouvelée

Avec plusieurs millions de photos disponibles, Unsplash propose un large choix d'images pour correspondre à tous les besoins des internautes. Chaque jour, de nouvelles prises de vue sont ajoutées au catalogue. Ce qui en fait une source d'inspiration intarissable pour les projets graphiques et numériques.

(c) : Michaela Rimakova

La première étape pour utiliser Unsplash consiste à s'inscrire sur le site et à créer un compte. Il suffit de fournir un nom d'utilisateur, une adresse email et un mot de passe. Puis, il faut suivre les instructions pour confirmer votre inscription.

Configurer les paramètres de confidentialité

Les paramètres de confidentialité sont essentiels pour contrôler la visibilité de votre contenu sur Unsplash. Assurez-vous de passer en revue ces paramètres et de les ajuster selon vos préférences personnelles. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres ultérieurement si nécessaire.

Rechercher et télécharger des photos sur Unsplash

Maintenant que votre compte est configuré, il est temps de découvrir comment rechercher et télécharger des photos sur la plateforme. Unsplash dispose d'un moteur de recherche puissant pour trouver des images spécifiques avec divers filtres (couleur, orientation, taille).

Pour effectuer une recherche, il suffit d'entrer un mot-clé dans la barre de recherche, et le site affichera toutes les images correspondantes. Les résultats se trient par pertinence, date de publication ou nombre de vues. Si vous trouvez une photo que vous souhaitez utiliser, il vous suffit de cliquer dessus pour accéder à sa page détaillée.

Télécharger des photos

Pour télécharger une photo depuis la banque d'images, rendez-vous simplement sur la page détaillée de l'image et cliquez sur le bouton « Télécharger gratuitement« . Vous pouvez choisir la taille souhaitée pour l'image avant de la télécharger. Choisissez la résolution la plus élevée disponible pour assurer une qualité optimale.

Attribution et crédit

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé de donner crédit au photographe lors de l'utilisation d'une photo provenant d'Unsplash. Ceci peut être fait en incluant un lien vers le profil du photographe et/ou en mentionnant son nom dans la légende de la photo. Cette pratique est non seulement respectueuse envers le travail du photographe, mais elle contribue également à promouvoir leur travail et à renforcer leur réputation en ligne.

Votre photographie est un enregistrement de votre vie, pour quiconque voit vraiment. Paul Strand

En tant que photographe, vous pouvez également partager vos propres images sur Unsplash et profiter d'une visibilité accrue. Pour déposer une photo, cliquez sur le bouton « Soumettre » dans la barre de navigation supérieure. Vous devrez ensuite sélectionner une image depuis votre ordinateur et fournir quelques informations supplémentaires (titre, description, mots-clés).

Notez qu'Unsplash a une équipe d'éditeurs dédiée qui passe en revue chaque soumission pour s'assurer qu'elle est conforme à leurs normes de qualité et aux directives du site. Les meilleures photos se trouvent sur la page d'accueil ou dans les différentes collections du site. Cela offre ainsi une excellente exposition pour les photographes talentueux.

Collaborer avec d'autres membres de la communauté

Unsplash offre des opportunités de collaboration entre ses utilisateurs. Par exemple, vous pouvez contacter d'autres photographes ou créateurs pour discuter de partenariats potentiels, partager des conseils et astuces, ou simplement échanger des commentaires constructifs sur le travail de chacun. Personnellement, je vous invite également à lire l'article : « Créez un site web de photographie en ligne et mettez en lumière votre talent professionnel. »

Photo de (c) KAL VISUALS sur Unsplash

D'où viennent les photos Unsplash ?

🔥 Les pionniers d'Unsplash

Jordan McQueen. Cette personne fait partie de ces photographes capables de saisir l'instant et de rendre tout sujet exceptionnel. Ses portraits sont réputés pour leur beauté et leur originalité.

Benjamin Child. Amoureux des grands espaces et du street art, Benjamin Child propose sur Unsplash une variété de photos qui séduisent les amateurs d'urbex et les concepteurs à la recherche d'images atypiques pour illustrer leurs projets.

Frida Bredesen. Cette photographe norvégienne a conquis les utilisateurs d'Unsplash avec ses clichés tout en douceur et en poésie, où la nature se mêle aux architectures scandinaves.

Kyle Loftus. Photographe urbain par excellence, Kyle Loftus joue sur les contrastes et les lignes pour offrir des images étonnantes aux internautes. Ses photos Unsplash illustrent des articles de blog ou des campagnes publicitaires.

(c) Xan Griffin

🔥 Deq talents émergents

Xan Griffin. Jeune prodige de la photographie, Xan Griffin est rapidement devenu célèbre sur la plateforme grâce à ses portraits saisissants et ses clichés urbains soignés. Il est aujourd'hui très demandé pour des collaborations artistiques ou promotionnelles.

Annie Spratt. Avec son style inimitable et sa ligne éditoriale cohérente, Annie Spratt est rapidement devenue l'une des photographes les plus suivies sur Unsplash. Ses photos tournées vers la nature et les paysages lui valent la reconnaissance de la communauté.

Leonid Danilov. Adolescent prodige de la photographie, Leonid Danilov a rapidement conquis les utilisateurs d'Unsplash avec des photos dans l'air du temps, alliant street art et modernité. Il collabore avec de nombreuses marques pour réaliser leurs visuels.

Sophia Baboolal. Originaire de Trinité-et-Tobago, Sophia Baboolal propose sur Unsplash une collection de photos qui invitent au voyage et à la découverte d'autres cultures. Sa notoriété sur la plateforme lui a permis de vivre de sa passion.

Marcus Wöckel. Ce talentueux photographe allemand défraie la chronique avec ses compositions abstraites et minimalistes. Ses clichés font le bonheur des designers pour leur originalité et leur élégance.

Hannah Reding. Les photos en noir et blanc d'Hannah Reding ont séduit par leur puissance et leur intemporalité. Les professionnels des arts visuels apprécient particulièrement son travail pour illustrer des campagnes de sensibilisation ou des projets artistiques.

Cette photo de (c) Hannah Reding a été téléchargée 2 120 fois sur Unsplash

🔥 Des personnes issues de milieux variés

Luke Stackpoole. Aventurier et photographe, Luke Stackpoole fait voyager les utilisateurs d'Unsplash au fil de ses découvertes. Ses photographies de paysages, souvent spectaculaires, sont prisées par les professionnels du design et des médias.

Claudel Rheault. Passionnée par la gastronomie, Claudel Rheault s'est spécialisée dans la photographie culinaire. Avec des images gourmandes et stylisées, elle séduit autant les professionnels de l'alimentation que les gourmets.

Natalia Figueredo. Réalisatrice et photographe brésilienne, Natalia Figueredo allie le cinéma à la photographie pour proposer des œuvres poétiques empreintes de nostalgie. Elle travaille notamment avec des acteurs et des actrices pour créer des scènes fortes en émotion.

Alexey Dulin. Avec un regard décalé sur le monde qui l'entoure, Alexey Dulin propose sur Unsplash des images inattendues et pleines d'humour. Son approche insolite lui vaut une grande popularité auprès des designers et des créateurs à la recherche d'originalité.

Ce cliché de (c) Clem Onojeghuo a été vu 7 533 070 fois sur Unsplash

🔥 Les stars au sommet de leur art

Clem Onojeghuo. Designer et photographe britannique, Clem Onojeghuo a été repéré par Unsplash grâce à son travail sur la photographie de mode et de portrait. Il est désormais sollicité par de nombreuses marques internationales pour réaliser leurs campagnes publicitaires.

Kate Trysh. Auteure et blogueuse lifestyle, Kate Trysh s'est lancée dans la photographie pour illustrer ses articles. Sa notoriété lui permet désormais de vivre pleinement de sa passion et de collaborer avec des acteurs majeurs du secteur.

Joshua Earle. Voyageur et photographe, Joshua Earle documente le quotidien des populations qu'il rencontre lors de ses périples à travers le monde. Son talent et sa sensibilité en font un artiste-citoyen engagé qui trouve auprès du public d'Unsplash une résonance particulière.

+Yura Kachaev. Spécialiste en photographie aérienne, Yura Kachaev propose sur Unsplash des images époustouflantes prises depuis les airs. Les professionnels de l'imagerie apprécient particulièrement son travail pour sa qualité et sa capacité à illustrer des projets d'envergure.

Concurrents d'Unsplash

Face à la popularité croissante d'Unsplash, plusieurs autres sites ont vu le jour pour proposer eux aussi des images libres de droits. Chacun se démarque par une approche ou un catalogue différent, permettant ainsi aux utilisateurs de trouver les photos qui correspondent parfaitement à leurs attentes.

Pixabay : le choix et la simplicité

Ce site propose également des images gratuites et sans restriction d'utilisation. Cependant, là où Pixabay se distingue, c'est par sa vaste collection de photos, vecteurs, illustrations et vidéos. De plus, la plateforme offre une interface simple et pratique, avec un moteur de recherche efficace permettant de filtrer les résultats selon plusieurs critères (orientation, catégorie, taille, couleurs, etc.).

Pexels : du contenu régulièrement renouvelé

Pour ceux qui recherchent continuellement de nouvelles images, Pexels peut être un excellent choix. Cette plateforme propose en effet des mises à jour quotidiennes avec de nouveaux clichés gratuits et libres de droits. Comme Unsplash et Pixabay, Pexels mise sur la qualité des photos et met en avant le travail des photographes à travers un système de classements et de statistiques.

123RF : l'option payante pour les professionnels

Au-delà des services entièrement gratuits comme Unsplash, Pixabay et Pexels, il existe également des sites proposant des formules payantes pour accéder à un catalogue d'images exclusives. C'est notamment le cas de 123RF, qui propose des abonnements mensuels ou annuels donnant accès à une large sélection de photos haute qualité, conçues spécialement pour les professionnels.

Freepik : vecteurs et illustrations en plus des photos

Enfin, Freepik est une autre alternative intéressante si vous recherchez non seulement des photos, mais également des fichiers vectoriels, des illustrations ou même des maquettes pour concevoir facilement vos projets graphiques. Si l'accès aux ressources gratuites est possible, la plateforme propose également des abonnements premium pour bénéficier de davantage de contenu et éviter les attributions d'auteur dans vos créations.

A mon humble avis, la véritable menace pour Unsplash serait l'outil IA de génération d'image …

