BYD lance la nouvelle Seal 06 EV : son prix va vous donner envie de changer de voiture

La berline électrique BYD Seal 06 EV affichant un prix de départ d’environ 14 678 €. Toutefois, son tarif augmentera en Europe en raison des droits de douane.

Le géant chinois BYD, leader mondial des véhicules électriques, a ajouté une nouvelle Seal 06 EV à sa famille Ocean. Présentée au Salon de l’automobile de Shenzhen 2025, cette hatchback à prix réduit rivalise avec la Tesla Model 3, sans compromis sur le design ni l’autonomie. Les préventes sont déjà ouvertes, mais attention, le tarif sera plus élevé lorsqu’elle arrivera dans l’Hexagone.

Seal 06 EV, nouveau venu de la famille Ocean de BYD

La Seal 06 EV est l’une des dernières-nées de la gamme Ocean de BYD, rejoignant ainsi les modèles Dolphin et Sealion 7. Son design épuré, fidèle à l’ADN stylistique de la marque, est pensé pour un public urbain et technophile.

Le modèle affiche des dimensions équilibrées : 4,72 m de long, 1,88 m de large, 1,50 m de haut et un empattement de 2 m. Cette configuration garantit un habitacle spacieux, capable d’accueillir confortablement cinq passagers.

À l’intérieur, un écran tactile rotatif de 15 pouces, accompagné d’un combiné numérique de 10 pouces, domine la planche de bord. Ce design, hérité des autres modèles électriques de BYD, offre une expérience technologique intuitive.

Par ailleurs, la Seal 06 EV pourrait intégrer le système de conduite assistée God’s Eye C. Une solution intelligente de BYD conçue pour optimiser à la fois la sécurité et le plaisir de conduite.

Deux motorisations

La BYD Seal 06 EV se décline en deux versions, chacune animée par un moteur électrique unique. La première délivre une puissance de 148 chevaux, atteignant une vitesse maximale de 160 km/h. La seconde, plus performante, développe 215 chevaux et peut filer jusqu’à 180 km/h.

Côté énergie, la berline électrique s’appuie sur la batterie Blade LFP, conçue et produite en interne par BYD. Deux configurations sont disponibles : une version 46,08 kWh offrant jusqu’à 470 km d’autonomie selon le cycle CLTC. L’autre version, 56,6 kWh pouvant atteindre 545 km.

Sur le cycle WLTP, plus exigeant et reconnu à l’international, l’autonomie chute à 399 km pour la petite batterie et 463 km pour la plus grande.

Des chiffres respectables, bien que inférieurs aux 554 km affichés par la Tesla Model 3 dans sa version Long Range. Par ailleurs, BYD n’a pas encore précisé le temps de recharge de la Seal 06 EV.

Un prix compétitif freiné par les douanes

En Chine, la Seal 06 EV de BYD affiche un prix de départ attractif de 120 000 yuans, soit environ 14 678 euros. La fourchette de prévente ne dépasse pas les 150 000 yuans.

Cependant, son arrivée en Europe devrait entraîner une hausse de son tarif. En effet, la hatchback sera soumise à des droits de douane de 17 %, s’ajoutant aux 10 % déjà en vigueur pour les véhicules chinois.

De plus, la BYD Seal 06 EV ne bénéficiera pas du bonus écologique en France. Mais, si vous envisagez d’en acquérir en Chine, le lancement officiel est prévu pour la fin juin ou le deuxième trimestre 2025.

En revanche, aucune date de lancement n’a été confirmée pour l’Europe à ce jour.

