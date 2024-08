Ce cœur artificiel imprimé en 3D bat pour de vrai !

Ellen Roche, ingénieure biomédicale et professeure au MIT, conçoit des dispositifs médicaux innovants pour soigner les cœurs, les poumons et d'autres tissus. Ses travaux révolutionnaires allient robotique souple et technologies de pointe pour améliorer les traitements des patients.

Dès ses années d'études en Irlande, Ellen Roche a découvert sa passion pour les dispositifs médicaux. Au cours de son stage dans une entreprise d'implants cardiovasculaires, elle a développé un intérêt marqué pour la médecine réparatrice. Cette expérience l'a menée tout droit vers une carrière d'ingénieure biomédicale. « J'ai tout de suite su que c'était ma voie », confie Roche. « Travailler sur des implants qui sauvent des vies m'a donné un sens de l'accomplissement. »

Après son premier stage, Roche a poursuivi sa carrière chez Abbott Vascular, où elle a travaillé sur des dispositifs pour prévenir les AVC pendant l'implantation de stents. Cette expérience l'a poussée à approfondir ses connaissances. Elle a ensuite obtenu un diplôme de maîtrise en bio-ingénierie et travaillé pour Medtronic sur le développement de valves cardiaques.

Cette transition vers des technologies de pointe a marqué un tournant, ainsi Roche est devenue une pionnière dans la conception de dispositifs personnalisés pour des patients spécifiques. « Observer un dispositif passer de la conception à l'implantation humaine est une expérience unique », explique-t-elle.

Progrès biomédicaux impressionnants au cœur du MIT

Aujourd'hui, à la tête d'un laboratoire au MIT, Ellen Roche combine robotique souple et impression 3D afin de créer des solutions sur-mesure. Un de ces projets phares est la conception de cœurs artificiels imprimés en 3D. Ces répliques précises permettent de tester divers dispositifs implantables avant leur utilisation clinique.

« Nous reproduisons l'anatomie du cœur d'un patient pour simuler les traitements, » décrit-elle. Cette innovation permet de réduire les risques pour les patients et d'accélérer la mise en œuvre de nouvelles thérapies.

Par ailleurs, au-delà de ses recherches révolutionnaires, Roche accorde une importance capitale à la formation des futurs ingénieurs. Elle encourage ses étudiants à explorer le secteur industriel, tout en cultivant des collaborations interdisciplinaires.

« L'industrie offre des perspectives uniques sur les défis réels auxquels sont confrontés les dispositifs médicaux, » souligne-t-elle. En plus, elle insiste sur le fait qu'une approche multidisciplinaire est nécessaire pour améliorer les soins médicaux.

L'une des priorités actuelles de Roche est la personnalisation des dispositifs médicaux. Elle développe des simulateurs biorobotiques et des modèles informatiques pour anticiper les réponses des patients aux traitements. Grâce à ces outils innovants, elle ouvre la voie à des thérapies plus précises et mieux adaptées.

« Avec les jumeaux numériques, nous pouvons prédire les résultats et optimiser les interventions, » explique-t-elle. Cette approche prometteuse pourrait transformer la médecine de demain, avec des traitements plus efficaces et moins risqués.

La vision entrepreneuriale de Roche

En plus de son rôle académique, elle a fondé une start-up, Spheric Bio, qui développe un implant cardiaque innovant. Cette technologie, destinée à prévenir les AVC, témoigne de son esprit entrepreneurial. Roche voit dans cette entreprise une opportunité de concrétiser ses recherches en solutions tangibles pour les patients. « Créer un impact concret sur la vie des gens est ce qui m'anime, » déclare-t-elle.

Les contributions d'Ellen Roche à la médecine et à l'ingénierie ont été largement reconnues. Elle a reçu plusieurs prix prestigieux, dont le National Science Foundation CAREER Award et le Harold E. Edgerton Faculty Achievement Award. Ces distinctions célèbrent ses avancées en recherche, enseignement et mentorat. Par conséquent, elle espère transmettre cette même énergie positive à ses étudiants afin qu'ils deviennent les leaders de demain.

En somme, Ellen Roche incarne l'excellence en ingénierie biomédicale. Ses travaux, à la pointe de l'innovation, ouvrent de nouvelles perspectives pour la médecine régénérative, notamment grâce à ses recherches sur les cœurs artificiels imprimés en 3D.

Avec un avenir tourné vers des solutions toujours plus personnalisées, Roche ouvre la voie à une nouvelle ère de soins médicaux. Ses travaux, à la croisée de la robotique et de la biomédecine, redéfinissent ce que signifie sauver des vies. « Trouver ce que vous aimez, où vous excellez et ce qui aide les autres est la clé pour un impact durable, » conclut-elle.

