Fini la pénurie de main-d’œuvre ! Ce robot multitâche peut surpasser 10 employés

Le robot Spot de Boston Dynamics se distingue par ses nouvelles innovations, qui simplifient le travail des entreprises industrielles. Désormais équipé d’outils supplémentaires, il optimise les performances des sites de production et renforce l’efficacité opérationnelle.

Les entreprises cherchent continuellement à améliorer la fiabilité et l’efficacité de leurs installations. Elles doivent faire face à des pénuries de main-d’œuvre tout en atteignant des objectifs de durabilité de plus en plus élevés.

Dans ce contexte, elles doivent tirer parti des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle. Spot, le robot quadrupède, devient un allié de choix. Il automatise les tâches répétitives et fournit des données critiques pour prendre des décisions éclairées. Que ce soit dans les brasseries ou les usines de papier, ce robot permet un retour sur investissement rapide et significatif.

Des outils améliorés pour des inspections plus efficaces

Déployé dans plus de 1 500 sites industriels, Spot continue de se perfectionner. Sa nouvelle capacité de détection des vibrations acoustiques représente une avancée majeure. Les systèmes de convoyeurs et autres équipements industriels contiennent des milliers de roulements essentiels à leur bon fonctionnement.

Une défaillance de ces pièces peut entraîner des interruptions coûteuses. Spot peut désormais réaliser des inspections ultrasoniques. Il identifie les signes de dégradation avant qu’ils ne deviennent problématiques, ce qui permet d’assurer une maintenance prédictive efficace.

En outre, Spot améliore son système de navigation en détectant et en évitant les dangers courants dans les environnements industriels. Il contourne aisément des obstacles tels que les chariots ou les câbles et identifie davantage de chemins alternatifs lorsqu’il rencontre des obstacles plus complexes.

Ses capacités de montée et de descente d’escaliers se perfectionnent continuellement. Le robot ajuste ses mouvements pour garantir une sécurité optimale, même dans les installations complexes à plusieurs niveaux. Grâce à ces améliorations, Spot gagne en performance et en polyvalence.

Capture de la réalité

Vu que les environnements évoluent constamment, le suivi des modifications et la planification sont des défis permanents. Pour relever ces défis, les entreprises créent des jumeaux numériques, des modèles virtuels de leurs installations. Spot se distingue par sa capacité à capturer des données précises grâce à une intégration avec le scanner laser Leica BLK ARC. Les entreprises peuvent ainsi obtenir des représentations 3D détaillées de leurs sites.

Ces modèles aident à la conception d’usines, à la planification des parcours d’équipements et à la formation du personnel. De plus, cette technologie réduit les coûts liés à la numérisation, car Spot effectue des scans autonomes, de manière répétable et sans intervention humaine. En utilisant ces données, les entreprises identifient les conflits potentiels lors de l’installation de nouveaux équipements.

Orbit simplifie la gestion de flotte

Orbit, la plateforme de gestion des robots Spot, devient plus intuitive et performante. Le multi-amarrage permet à Spot d’accomplir des missions autonomes sur de longues distances. Il se recharge automatiquement sur le quai le plus proche.

La plateforme propose aussi une nouvelle interface pour traiter les alertes. Les utilisateurs peuvent regrouper, trier et filtrer les informations critiques rapidement. Cette gestion facilitée permet une réactivité accrue face aux problèmes. Orbit est désormais disponible dans plusieurs nouvelles régions, ce qui facilite l’adoption rapide de Spot par les entreprises du monde entier.

Avec le déploiement mondial d’Orbit Cloud, les entreprises peuvent adopter Spot sans installer de serveurs physiques. Cela réduit les coûts d’infrastructure et facilite l’intégration de Spot dans des environnements existants. Orbit Cloud connecte Spot via Wi-Fi ou LTE, ce qui assure une communication fluide et fiable.

Des mises à jour matérielles pour répondre aux besoins du terrain

Les utilisateurs ont suggéré des améliorations qui ont permis de perfectionner le matériel de Spot. Le nouveau contrôleur de tablette Pro, par exemple, propose une expérience plus ergonomique. Il intègre des joysticks optimisés et une conception légère adaptée aux environnements exigeants. Ce nouveau design facilite la prise en main du robot et augmente l’autonomie.

La température de fonctionnement a également été étendue à 55 °C, contre 45 °C auparavant. Spot peut ainsi opérer dans des conditions de chaleur plus extrêmes, grâce à des modifications matérielles. Plusieurs accessoires, comme le Spot CAM+IR, bénéficient aussi de cette amélioration.

Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, Spot transforme la gestion des opérations en entreprise. Ces avancées en font un allié incontournable pour les organisations souhaitant automatiser et optimiser leurs processus industriels.

En continuant d’évoluer, Spot repousse les limites de ce que les robots peuvent accomplir. Il s’impose comme un outil incontournable pour toute organisation cherchant à maximiser son efficacité et à réduire ses coûts de maintenance. Avec ce robot à leurs côtés, les entreprises sont prêtes à relever les défis de demain.

