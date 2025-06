Ces robots humanoïdes signés Hugging Face vont vous laisser sans voix

Jeudi dernier, Hugging Face – la plateforme spécialisée dans le développement de solutions d’IA – a annoncé son grand pas dans le monde de la robotique. L’entreprise a dévoilé deux nouveaux robots humanoïdes : HopeJR et Reachy Mini.

Ces deux robots sont à la fois surprenants, accessibles et totalement open source. Pour l’instant, Hugging Face n’a pas communiqué de date officielle de commercialisation.

Néanmoins, Clem Delangue, cofondateur et PDG de la société, a indiqué par courriel à TechCrunch que les premières unités pourraient être livrées d’ici la fin de l’année, précisant qu’une liste d’attente est déjà disponible pour les intéressés.

Entamons les présentations

Commençons par l’aîné de la famille : HopeJR. C’est un robot grandeur nature doté de 66 degrés de liberté actionnés. Ce qui lui permet d’effectuer autant de mouvements indépendants, notamment marcher et manipuler des objets avec ses bras.

Le second, Reachy Mini, se présente comme une unité de bureau plus compacte. Il est conçu pour bouger la tête, écouter, parler et tester diverses applications d’IA.

Côté tarifs, Hugging Face mise sur une approche accessible. HopeJR devrait être proposé à environ 3 000 dollars l’unité. Le prix du Reachy Mini, quant à lui, oscillerait entre 250 et 300 dollars selon les configurations.

Ces montants volontairement bas s’inscrivent dans la volonté de démocratiser l’accès à la robotique avancée. Et c’est justement dans cette optique que Hugging Face les a rendu open source.

« Ce qui compte, c’est que chacun puisse les assembler, les modifier et comprendre leur fonctionnement », affirme Delangue. « L’idée est de rompre avec les systèmes fermés et opaques, souvent monopolisés par quelques grandes entreprises, et de proposer une alternative plus ouverte, plus saine et plus inclusive. »

L’atout de Hugging Face

Depuis plusieurs années, Hugging Face affirme ses ambitions dans le domaine robotique.

Déjà en 2024, la société a lancé LeRobot. Une collection libre de modèles d’IA, de jeux de données et d’outils destinés à la conception de systèmes robotiques autonomes.

En 2025, elle a présenté une nouvelle version de son bras robotique programmable, le SO-101. Pour info, celui-ci est conçu en collaboration avec la société française The Robot Studio.

Cette année, Hugging Face a également renforcé les capacités d’apprentissage de sa plateforme LeRobot. Elle y a intégré de nouvelles données fournies par Yaak, une start-up spécialisée dans les machines autonomes.

Mais ce virage stratégique vers la robotique humanoïde a été largement facilité par l’acquisition de Pollen Robotics en avril dernier. C’est une jeune pousse spécialisée dans les machines humanoïdes.

Selon Clem Delangue, c’est ce qui a permis à Hugging Face d’intégrer des compétences techniques clés, nécessaires au développement de HopeJR et Reachy Mini.

Alors, que pensez-vous de ce virage de la plateforme de développement d’IA ? Dites-nous dans le commentaire !

