ChatGPT au bord du gouffre ? Le trafic au plus bas depuis 2023

Le géant de l’IA générative, ChatGPT, connaît un sérieux recul avec un trafic qui chute. Les chiffres parlent d’eux-même. L’avance d’OpenAI s’amenuise, et la pression concurrentielle n’a jamais été aussi forte.

OpenAI multiplie les nouveautés et affine sans cesse les fonctionnalités de ChatGPT. Pourtant, malgré cette course aux mises à jour, quelque chose coince. Depuis plusieurs mois, l’IA phare d’OpenAI donne l’impression de tourner au ralenti. Le trafic recule, l’avance fond et la concurrence grignote du terrain. De moins en moins de personnes l’utilisent. Les derniers chiffres montrent que ChatGPT n’est plus dans son assiette comme en 2023.

ChatGPT perd du terrain : des données de trafic préoccupantes

ChatGPT qui voit sa part de trafic web reculer fortement n’a rien d’anecdotique. Les chiffres confirment une tendance lourde, observée par plusieurs analystes du secteur.

D’après Tom’s Guide, les dernières données de Similarweb montrent une chute nette de la domination d’OpenAI sur le trafic web lié à l’IA générative. En l’espace d’un an, ChatGPT est passé d’environ 86 % à seulement 64-65 % d’audience directe. C’est un niveau jamais observé depuis son pic de 2023.

Début janvier, le Global AI Tracker de Similarweb a mis des chiffres précis sur ce décrochage. La baisse dépasse les 20 points en douze mois. Un signal difficile à ignorer.

Global AI Tracker Update



Generative AI Website Worldwide Traffic Share – Key Takeaways:



→ ChatGPT's decline stops, with share up 0.1%.

→ Gemini continues growing its share.

→ Grok surpasses DeepSeek for the first time.



🗓️ 12 Months Ago:

ChatGPT: 86.6%

Gemini: 5.3%… pic.twitter.com/qvCQzgdXPT — Similarweb (@Similarweb) January 22, 2026

Cette érosion rapide fragilise le quasi-monopole dont bénéficiait ChatGPT depuis son lancement. Tom’s Guide affirme que cette dynamique a même poussé Sam Altman à tirer la sonnette d’alarme en interne dès décembre.

En cause, une concurrence devenue plus structurée, plus visible, et surtout mieux distribuée. OpenAI n’évolue plus seul sur le terrain.

On dirait que les gens préfèrent Gemini

Dans le même temps, les usages changent. Les données de Similarweb, relayées par plusieurs médias tech, montrent que les utilisateurs se tournent de plus en plus vers des alternatives intégrées aux outils du quotidien.

Gemini tire clairement son épingle du jeu. Début 2026, Gemini dépasse déjà 20 % de parts de marché. Sa progression atteint même 315 % en seulement 12 mois. C’est énorme, n’est-ce pas ?

Pourquoi ? Parce que non seulement il promet des performances solides, une présence native dans l’écosystème Google ainsi qu’un accès direct depuis la recherche ou Android.

L’IA de Google s’invite là où les utilisateurs se trouvent déjà. De ce fait, OpenAI doit désormais composer avec un paysage bien plus disputé, où l’avance technologique seule ne suffit plus à capter l’attention et le trafic.

Pourquoi ce changement de tendance ?

Pourquoi une telle régression de trafic alors que ChatGPT faisait encore figure de référence absolue il y a peu ? La réponse tient peut-être moins à la qualité de l’outil qu’à la manière dont l’IA s’intègre désormais dans les usages quotidiens.

En effet, Gemini ne contente pas de grimper en flèche par hasard. Sa force réside dans son intégration profonde à l’écosystème Google. Gmail, Workspace, Recherche et même Android deviennent des points d’accès naturels pour l’IA.

Les utilisateurs n’ont plus besoin d’ouvrir une application spécifique. L’assistance devient transparente, presque invisible, mais constamment présente.

Par ailleurs, Gemini 3 impressionne par ses capacités avancées. Raisonnement plus fin, traitement multimodal et gestion de grandes fenêtres de contexte séduisent les experts.

Ces fonctionnalités pratiques facilitent les tâches quotidiennes et renforcent l’attractivité de la plateforme. Cela se traduit ainsi par un trafic en hausse constante et une part de marché qui rattrape rapidement ChatGPT.

Une stratégie de Google qui change quelque chose

Google joue une carte maîtresse en distribuant son IA à travers ses produits. Là où ChatGPT reste centré sur son application, Gemini s’invite partout, même dans Siri.

L’IA s’infiltre dans la routine digitale des utilisateurs. Elle devient donc un service intégré, et non plus une finalité isolée. Cette stratégie modifie les habitudes et attire une base d’utilisateurs plus large et plus fidèle.

Les données le confirment. La progression de Gemini est tangible et rapide. Dépasser le seuil des 20 % de parts de marché en si peu de temps n’est pas anodin. L’enjeu dépasse la simple performance de ChatGPT. La distribution et l’intégration deviennent des facteurs clés pour rester compétitif.

Et cette tendance n’est pas sans risque pour OpenAI. ChatGPT conserve la première place en trafic direct, certes. Mais la menace est réelle. Le quasi-monopole de la firme d’Altman est désormais contesté, et la concurrence impose une nouvelle dynamique.

Les utilisateurs attendent désormais une intégration poussée et des fonctionnalités robustes. Google redéfinit les standards, et OpenAI doit suivre ou risquer de perdre davantage de terrain. Quoi qu’il en soit, je pense que cette bataille ne fait que commencer. Parce qu’il est fort probable qu’OpenAI ne se laisse pas abattre si facilement. Une affaire à suivre.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.