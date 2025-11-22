ChatGPT devient multijoueur ! Les discussions de groupe sont dispo en France

C’est officiel ! ChatGPT passe en mode multijoueur en France. OpenAI déploie les discussions de groupe pour tous les utilisateurs. Oui, même ceux de la version gratuite.

Jusqu’ici, ChatGPT était votre assistant personnel, toujours prêt à vous aider en tête-à-tête. Désormais, place aux conversations à plusieurs. OpenAI a annoncé jeudi l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité : jusqu’à 20 personnes peuvent rejoindre un même fil, avec l’IA au centre comme facilitateur intelligent. Et tout cela intervient à peine une semaine après une phase pilote menée au Japon et en Nouvelle-Zélande.

Group chats in ChatGPT are now rolling out globally.



After a successful pilot with early testers, group chats will now be available to all logged-in users on ChatGPT Free, Go, Plus and Pro plans. pic.twitter.com/vOWddj3vGy November 20, 2025

ChatGPT multijoueur : qu’est-ce que ça change ?

Beaucoup ! Le passage de ChatGPT en mode multijoueur change presque tout dans la façon d’utiliser l’IA. L’outil n’est plus seulement là pour répondre à vos questions. Mais aussi pour gérer des échanges entre plusieurs personnes en simultané.

Les usages concrets sont nombreux, dont organiser un voyage, construire un document à plusieurs ou encore mener une petite enquête. C’est aussi idéal pour arbitrer un débat ou comparer des options d’achat.

Dans ce contexte, ChatGPT devient un membre actif de la discussion. Il intervient quand on le mentionne, mais sait aussi rester en retrait. Il peut réagir avec des émojis. De quoi mettre l’ambiance. L’IA peut aussi analyser les photos de profil ou rebondir sur une idée sans casser le rythme. On peut enfin dire que l’IA a de la personnalité.

OpenAI ne s’en cache pas. Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie plus large. La firme veut faire de ChatGPT une plateforme sociale, un espace où l’on décide à plusieurs.

Comme l’explique l’entreprise dans un message adressé à TechCrunch, « Au fil du temps, nous constatons que ChatGPT joue un rôle plus actif dans les véritables conversations de groupe, aidant les gens à planifier, à créer et à agir ensemble »indique OpenAI dans un message adressé à TechCrunch.

Rien de plus simple. Pour créer votre passe au mode multijoueur sur ChatGPT, il suffit d’appuyer sur l’icône représentant des personnes. Ensuite, ajoutez vos participants directement ou partagez un lien d’invitation. Une fois dans la conversation, chacun peut interagir librement tandis que ChatGPT reste disponible si vous le mentionnez.

Chaque personne doit créer un mini-profil avec une photo, un pseudo et un nom. Histoire d’apporter une touche réseau social. Et si vous ajoutez quelqu’un à une conversation existante, ChatGPT crée automatiquement un nouveau fil pour garder l’original intact.

Jusqu’à 20 membres peuvent rejoindre le même groupe. Parfait pour une équipe projet, une bande de potes qui prépare un city trip ou une famille en mission pour organiser un événement.

Et le meilleur dans tout ça ? Le déploiement est mondial et accessible à toutes les formules : Free, Go, Plus et Pro. Le tout avec des paramètres personnels qui restent privés.

