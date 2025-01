ChatGPT : vous allez pouvoir customiser la personnalité de l’IA !

OpenAI semble bosser sur une fonctionnalité pour customiser son IA. Grâce à de nouveaux traits de personnalité, bientôt intégrés à ChatGPT, vous pourrez interagir avec une IA qui reflète vos attentes, votre humeur ou votre style. Vous voulez un ChatGPT bavard ou romantique ? C’est possible !

Nous savons tous qu’avoir un chatbot qui capte exactement ce qu’on veut, c’est souvent un rêve lointain. Mais ça pourrait bien devenir réalité grâce à OpenAI, qui teste actuellement une nouvelle fonctionnalité. Bientôt, ChatGPT ne fera plus que répondre à vos questions. Vous pourriez transformer l’IA en véritable caméléon pour s’adapter à vos besoins du moment.

C’est sur X que tout a fui. Des captures d’écran montreraient un nouvel écran de personnalisation dans ChatGPT, avec des traits de personnalité déjà prêts à être sélectionnés. Notamment, « Bavard », « Sceptique », ou encore « Avant-gardiste ».

