ChatGPT vous résume votre année : comment accéder à votre Wrapped ?

La tradition s’étend à l’IA. ChatGPT imite Spotify et propose sa rétrospective. Vos prompts racontent une histoire. Et l’année 2025 s’affiche désormais en chiffres et en images.

Nous connaissons tous ces récapitulatifs de fin d’année. De Spotify à Apple Music, le bilan est devenu un rituel numérique. L’utilisateur redécouvre ses habitudes musicales ou visuelles. OpenAI vient d’ailleurs de lancer « Votre année avec ChatGPT ». Le chatbot analyse vos échanges de 2025 pour vous offrir une rétrospective personnalisée. L’objectif est simple : transformer une année de requêtes en une expérience visuelle et ludique.

Des statistiques et un style unique

L’accès se fait directement via l’interface. Une bannière « Votre année avec ChatGPT » apparaît, ou via une option dans le menu. Le concept ? OpenAI compile l’ensemble de vos conversations. Le système observe vos thématiques favorites et vos pics d’activité. Notez que cette fonction est déployée progressivement, d’abord pour les utilisateurs anglophones (USA, UK, Canada) ayant activé l’historique.

Cette fonctionnalité vous permet aussi de découvrir votre jour le plus productif. Le volume total de vos échanges s’affiche. Mais ChatGPT va plus loin qu’un simple compteur. Il définit votre style conversationnel. Le modèle détermine un « archétype » basé sur votre façon d’écrire et de poser des questions. Êtes-vous un stratège concis ou un explorateur bavard ? L’outil vous le dit.

Pixel art et poésie générative

Le modèle sait aussi faire preuve de créativité pour l’occasion. Au-delà des courbes, il génère un contenu artistique unique. Vous recevrez un poème personnalisé résumant votre année. Une illustration en style pixel art est également créée, inspirée directement de vos sujets de discussion.

L’expérience inclut même des prédictions pour 2026. L’ensemble est accessible à tous, abonnés payants comme utilisateurs gratuits. C’est une manière de matérialiser l’interaction. Du brainstorm professionnel à la question triviale, tout est pris en compte pour dresser ce portrait numérique.

Cette initiative confirme une tendance de fond. L’IA n’est plus un simple moteur de réponse ponctuel. Elle devient un compagnon de route. Ce récapitulatif prouve à quel point ChatGPT s’est intégré dans les routines quotidiennes en 2025. Cependant, cela rappelle aussi la mémoire de l’outil. Pour créer ce bilan, l’IA a dû tout scruter.

