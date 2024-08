Collaboration stratégique Trianz-AWS pour moderniser et optimiser votre cloud

Trianz conclut un partenariat stratégique avec AWS pour révolutionner l'adoption et la gestion du cloud. Ce partenariat met l'accent sur l'innovation, la simplification des migrations, et la gestion optimisée des infrastructures hybrides.

Trianz, entreprise de solutions technologiques, annonce une collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS). L'accord vise à transformer l'adoption du cloud par la simplification des migrations et de la gestion des infrastructures hybrides. Ce partenariat promet des solutions plus rapides et accessibles aux entreprises, quel que soit leur secteur.

Une collaboration stratégique pour l'innovation

Trianz et AWS unissent leurs forces pour développer des solutions avancées. La plateforme Concierto de Trianz, une solution SaaS hyper-automatisée, est au cœur de cette collaboration. Elle offre une gestion intégrée des infrastructures cloud pour permettre des migrations rapides, la modernisation des PaaS et l'optimisation du cloud grâce à l'intelligence artificielle.

L'objectif de ce partenariat est de répondre à la complexité croissante de l'adoption du cloud. Grâce à leurs expertises, Trianz et AWS comptent démocratiser l'accès aux services cloud. Ces technologies deviendront donc plus efficaces et économiques pour les entreprises de toutes tailles.

La collaboration entre Trianz et AWS marque un tournant pour les entreprises qui cherchent à adopter le cloud de manière efficace et rentable. Ce partenariat propose des solutions qui simplifient non seulement les migrations mais aussi la gestion continue des infrastructures cloud. Ensemble, Trianz et AWS offrent une voie accélérée et démocratisée vers la transformation numérique.

Rima Olinger, directrice générale des partenaires d'Amérique du Nord chez AWS, affirme : « La collaboration entre Trianz et AWS offrira à nos clients et partenaires communs dans le monde entier une voie accélérée pour migrer, moderniser et gérer les charges de travail critiques sur AWS. »

Accès gratuit et formation pour faciliter l'adoption

Dans le cadre de cette collaboration, AWS offre gratuitement les licences de la solution Concierto Migrate de Trianz à ses partenaires et clients du monde entier. Cette initiative vise à éliminer les obstacles financiers dans l'adoption du cloud. Les migrations sont ainsi plus fluides et automatisées. Trianz propose également une formation gratuite sur Concierto Migrate. C'est dans le but de faciliter l'acquisition des compétences nécessaires pour exploiter pleinement cette solution.

Pour les organisations intéressées par la migration de charges de travail vers AWS, Trianz et AWS ont publié un livre électronique. Il est intitulé « Accélérez vos migrations de charges de travail héritées avec Trianz | Concierto ». Ce guide pratique offre des insights précieux sur la migration efficace et la gestion des infrastructures cloud.

Sri Manchala, CEO de Trianz, déclare : « La technologie du cloud est la pierre angulaire de la transformation numérique. Sans elle, aucune entreprise ne peut se transformer et encore moins utiliser les technologies de nouvelle génération comme l'IA pour prendre des décisions de manière prédictive, transformer la valeur client ou réimaginer leur avenir. »

Gestion optimisée des infrastructures hybrides

La plateforme Concierto Manage permet de gérer les infrastructures cloud et sur site à partir d'une interface unique. Elle simplifie la gestion des environnements hybrides, sans nécessiter de compétences spécifiques en cloud. En finançant conjointement les coûts de la solution Concierto Manage, AWS et Trianz réduisent la charge financière pour les clients et partenaires.

Trianz et AWS s'engagent également à améliorer l'écosystème des fournisseurs de services managés (MSP). Ils offriront gratuitement la formation et la certification Concierto Manage aux partenaires MSP afin de consolider leurs outils sur une plateforme unifiée. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité des services offerts et à réduire les coûts.

Jahid Khandaker, responsable de l'information chez GE HealthCare, souligne : « Concierto Migrate a changé positivement le processus de migration dans notre environnement informatique et organisationnel global grâce à ses hauts niveaux d'automatisation, simplifiant ainsi l'implication de notre équipe, accélérant nos migrations et offrant une certaine prévisibilité. »

Cette alliance entre Trianz et AWS s'inscrit comme un moteur de changement dans l'industrie du cloud. Avec une approche centrée sur l'innovation et l'accessibilité, elle promet de rendre la transformation numérique plus accessible à un large éventail d'entreprises.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

