Croire séduire avec un Cybertruck ? Le rejet vous claque la portière

Vous pensiez que le Cybertruck allait booster votre charisme sur la route ? Détrompez-vous. Pour beaucoup de femmes, le véhicule iconique de Tesla ferait plutôt fuir que fantasmer.

Une série de témoignages récents relayés sur les réseaux sociaux révèle un rejet massif du Cybertruck. Conçu pour être tout sauf discret, ce pick-up futuriste fascine autant qu’il divise. Son allure anguleuse, sa carrosserie blindée et sa carrure de tank en font un symbole d’excès technologique. Mais quand il s’agit d’amour, il semblerait que le charme n’opère pas.

Une vidéo virale met en scène un influenceur interrogeant des passantes : « Et s’il conduit un Cybertruck, mais qu’il a un dix sur dix ? » Leur réponse fuse : « Un. » D’autres femmes vont plus loin et qualifient la voiture de « facteur rédhibitoire ». Selon elles, c’est simple : impossible de se projeter avec un tel conducteur.

Sur les réseaux, les moqueries s’accumulent

Les commentaires en ligne confirment le désamour. « Un moyen de contraception 100 % efficace », ironise un utilisateur sur Reddit. Un autre déplore : « Je n’ai jamais vu un Cybertruck avec quelqu’un sur le siège passager. » À mesure que le modèle devient viral, les critiques se multiplient. Certaines villes rapportent même des actes de vandalisme contre ces véhicules.

Le Cybertruck, autrefois perçu comme un objet de convoitise high-tech, semble aujourd’hui cristalliser un rejet social. L’image d’Elon Musk, omniprésente et polémique, ne contribue pas à apaiser les esprits. De plus en plus, la voiture est associée à un certain type d’homme libertarien, riche et provocateur qui suscite davantage de railleries que d’admiration.

Sur le forum Cybertruck Owners Club, un utilisateur partage une mésaventure révélatrice. Se faisant appeler « Sturdybirdy », il raconte comment une conductrice a éclaté de rire en voyant son véhicule. D’abord flatté, il comprend rapidement qu’elle se moque. « Elle riait avec dérision. C’était gênant », confesse-t-il. Un moment d’humiliation pour cet amateur de design futuriste.

La riposte des partisans

Face à cette vague de sarcasmes, les défenseurs du Cybertruck montent au créneau. Sur X, des messages pleins de fiel attaquent les femmes critiques. Des propos violents fleurissent, ils mêlent misogynie, défense de la technologie et ressentiment politique. Ces réactions montrent que le débat autour du Cybertruck dépasse largement le simple goût automobile.

Finalement, le rejet du Cybertruck ne tient pas qu’à son design. Pour de nombreuses personnes, il symbolise une certaine posture idéologique, associée à l’extrême richesse, à la technologie froide et à une masculinité toxique. Conduire ce véhicule, c’est afficher une identité qui ne séduit pas tout le monde.

Qu’on l’admire ou qu’on le déteste, le Cybertruck ne laisse personne indifférent. Mais en matière de romance, il semblerait que le cœur ait parlé : pour beaucoup, ce n’est tout simplement pas sexy.

