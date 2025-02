Son Tesla Cybertruck en or a fait de sa vie un enfer : voici pourquoi

Acheter un véhicule d’exception, c’est s’exposer aux regards. Mais dans le cas du Cybertruck, c’est aussi s’attirer des ennuis bien réels.

Kumait Jaroje, un entrepreneur du Massachusetts, l’a vite compris. Posséder un Cybertruck semble être un fardeau en soi. Il attire son lot de railleries, et cela tourne mal.

En gros, sa famille vit un véritable cauchemar depuis l’achat de la voiture. Je vous explique tout dans cet article.

Un Cybertruck doré, un aimant à hostilité

À la base, Kumait Jaroje voulait juste faire de la pub pour son spa médical. Il a donc choisi une stratégie infaillible : rouler dans un Tesla Cybertruck pour attirer l’attention.

Et pas n’importe lequel ! Il a opté pour un modèle recouvert d’un revêtement doré éblouissant. Si brillant qu’il reflète littéralement les rues qu’il traverse, attirant les regards.

Mais au lieu d’attirer des clients, il a surtout récolté du harcèlement. « Depuis que nous avons notre Cybertruck, nous sommes confrontés à une hostilité constante », a-t-il tweeté la semaine dernière.

« Quelqu’un a même mis un autocollant nazi sur notre camion » ajoute Jaroje. Mais au fait, cet « autocollant nazi » comme il le dit a été flouté.

En réalité, il affichait l’inscription : « Nazis fuck off ». Ce qui est trop offensant pour être diffusé à la télévision.

Jaroje a également révélé avoir reçu des menaces après avoir dénoncé l’incident en ligne. Son tweet n’a pour l’instant pas suscité un grand émoi. Cependant, les quelques réactions qu’il a obtenues étaient moqueuses.

Il a confié à WBZ être anxieux et inquiet pour sa sécurité et celle de ses enfants. D’ailleurs, sa femme, bouleversée, aurait fondu en larmes en découvrant l’autocollant incriminé.

Mais pourquoi s’en prennent-ils à un propriétaire de Cybertruck ?

Pour faire simple, le Cybertruck est déjà controversé et souvent perçu comme le symbole des dérives d’Elon Musk. Ce qui tombe mal.

Musk a pratiquement multiplié les dérapages ces derniers temps. Il est même allé jusqu’à faire des saluts nazis et tourner en dérision l’Holocauste. Les gens sont furieux.

Certes, coller un message sur la voiture d’un inconnu n’est pas la forme de protestation la plus constructive. Néanmoins, le contexte éclaire l’intention.

Jaroje affirme même que les tensions ont grimpé en flèche depuis que le milliardaire a apporté son soutien à Donald Trump pour la présidentielle.

« Avant, on me faisait juste un signe de la main ou un doigt d’honneur. Maintenant, on essaie de me couper la route, des gens sortent de leur voiture pour m’insulter devant mes enfants », raconte-t-il à WBZ.

Et pire, ça ne s’arrête pas là. Entre colère routière et protestations, les Cybertrucks deviennent des cibles. De nombreux véhicules Tesla ont été vandalisés, couverts de peinture ou tagués de messages hostiles à Elon Musk.

Un parking de la marque a vu 34 de ses véhicules maculés d’inscriptions comme « Fuck Elon »

Bref, il y a sans doute eu des périodes plus tranquilles pour être propriétaire d’un pick-up aussi imposant qu’onéreux.

Je me demande s’il faudrait désormais réfléchir à deux fois avant d’acheter un véhicule. Vous qu’est-ce que vous en dites ?

Partagez votre avis dans le commentaire !

