Le Tesla Cybertruck est enfin prêt ! Voici son prix et sa date de sortie

Le Tesla Cybertruck est finalement là, même si c’est à un prix inattendu. En revanche, pour ce qui de sa disponibilité en Europe, c’est le flou total.

On ne l’attendait plus, mais le fameux pick-up électrique d’Elon Musk est finalement arrivé. Rappelons que la présentation de la version conceptuelle remonte déjà à quatre ans. Après plusieurs reports de son lancement, le Tesla Cybertruck est enfin prêt pour les grands espaces américains. Le prix et la date de sortie sont désormais connus.

Une version de série fidèle au modèle conceptuel

Lors de sa présentation, Elon Musk a de nouveau lancer une balle de baseball sur la vitre du véhicule, sans que le verre ne se brise contrairement à la précédente fois. Dans un autre test, le pick-up électrique a subi des tirs d’arme automatique pour faire la démonstration de la remarquable robustesse de sa carrosserie.

Il faut savoir que les procédés de fabrication uniques du blindage ont posé de nombreux défis pour la production en série. Ces moyens, conjugués à l’inflation, ont contraint Tesla à revoir à la hausse de manière significative le coût de la voiture.

Le modèle de série du Cybertruck conserve la forme surréaliste de la version conceptuelle. Il bénéficie d’un coefficient de traînée de 0,335. Le véhicule présente également des dimensions impressionnantes : une longueur de 5,68 m, une largeur de deux m sans les rétroviseurs, et une hauteur de 1,79 m.

Par ailleurs, le Cybertruck repose sur une suspension pneumatique qui permet de modifier la hauteur de la caisse. Le pick-up présente une garde au sol de 43 mm.

Le Tesla Cybertruck se déclinera en trois versions

Comme initialement annoncé, le Cybertruck standard embarque un seul moteur à l’arrière. Celui-ci offre une autonomie maximale de 400 km et permet au véhicule de passer de 0 à 96 km/h en 6,5 secondes. Cette version standard du pick-up électrique possède une capacité de remorquage de 3 400 kg.

À noter que le modèle standard ne sera disponible qu’à partir de 2025 aux États-Unis. Son prix est fixé 60 990 dollars, soit une hausse de 20 000 dollars par rapport au prix prévu initialement.

Puis, il y aura le Cybertruck bimoteur de milieu de gamme avec son autonomie maximale de 550 km. Une option “autonomie prolongée” permet de bénéficier jusqu’à 760 km. Cette version bimoteur passe de 0 à 96 km/h en 4,1 secondes grâce à ses 600 chevaux de puissance. Elle sera vendue à 79 990 dollars au lieu de 60 000 dollars.

Et enfin, Tesla va proposer un Cybertruck haut de gamme doté de trois moteurs. Son autonomie maximale est légèrement inférieure à celle du modèle bimoteur. Elle est à 510 km en mode normal, contre 710 km avec l’option “autonomie prolongée”.

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Mais en termes d’accélération, la version haut de gamme est largement supérieure. Il lui faut seulement 2,6 secondes pour atteindre les 96 km/h. Par ailleurs, 850 chevaux poussent le modèle trimoteur et ce dernier peut atteindre 210 km/h de vitesse de pointe. Cette version du Cybertruck coûtera 99 000 dollars.