Dangers de l’IA : « je vous ai prévenu il y a 40 ans avec Terminator »

James Cameron, un célèbre réalisateur, a exprimé récemment sa grande inquiétude concernant l'évolution de l'IA et les dangers qu'elle représente. Il craint que le développement de cette technologie soit le début de l'apocalypse.

Après Elon Musk, c'est actuellement au tour du célèbre réalisateur de Terminator James Cameron, de mettre en garde sur les dangers de l'IA. Alors que ce créateur de l'IA Skynet continue de travailler sur son projet, il évalue les dangers de l'IA. Il estime que son idée de science-fiction n'était pas aussi étrange que ça. Explications.

« Je vous ai prévenu il y a 40 ans avec Terminator »

James Cameron, un cinéaste de 68 ans, a donné son avis sur les prédictions sur l'avenir de l'IA et la menace éventuelle qu'elle figure pour l'humanité lors de son interview dans CTV News.

Le film Terminator, sorti en 1984, est une science-fiction mettant en scène un cyborg tueur et un réseau d'IA baptisé Skynet. « Je vous ai prévenus en 1984, et vous n'avez pas écouté », a-t-il répondu, en faisant allusion à son célèbre film Terminator.

"Je vous ai prévenus en 1984 !"

Le réalisateur de TERMINATOR met en garde contre l'Intelligence Artificielle 🎬



Lisez ce qu'ils disent via ce lien 👇 https://t.co/lMo78h9itK



👉 Rejoignez moi sur mon canal TELEGRAM 👇https://t.co/pIVx8ndJTR pic.twitter.com/g4exbW0D0G July 21, 2023

Dans cette série de films, l'IA a causé la chute de la société quand l'entreprise Skynet développe cette technologie. Celle-ci devient consciente un peu plus tard et finit par agir contre l'humanité. En effet, elle finit par prendre le contrôle des armes et est à l'origine de l'holocauste nucléaire.

« Je pense que la militarisation de l'IA est le plus grand danger. Je pense que nous allons entrer dans l'équivalent d'une course à l'armement nucléaire avec l'IA, et si cela ne vient pas de nous, cela viendra forcément d'autres personnes et la situation s'aggravera,» ajoute-t-il.

Quels dangers représente exactement l'IA selon James Cameron ?

En plus de la militarisation de l'IA, James Cameron estime que cette technologie pourrait représenter d'autres dangers.

« On pourrait imaginer une IA sur un théâtre de combat, l'ensemble étant mené par les ordinateurs à une vitesse à laquelle les humains ne peuvent plus intervenir, et sans possibilité de désamorcer l'escalade, » raconte le réalisateur d'Aliens.

Il ne manque pas d'exprimer son doute sur la faculté de l'IA à écrire « une bonne histoire » ou encore un parfait scénario de film. Il estime que c'est l'un des problèmes les plus proches.

"Je vous avais prévenu en 1984, mais personne ne m'a écouté" : James Cameron met en garde contre les progrès de l'IA et envisage un futur à la Terminator https://t.co/dJbPrUyiet — Roboreso (@roboreso) July 5, 2024

« Je ne crois pas personnellement qu'un esprit désincarné qui se contente de régurgiter ce que d'autres esprits incarnés ont dit – sur la vie qu'ils ont eue, sur l'amour, sur le mensonge, sur la peur, sur la mortalité – et qui rassemble tout cela dans une salade de mots pour ensuite le régurgiter… puisse émouvoir un public », conclut-il.

« Il faut être humain pour écrire cela. Je ne connais personne qui songe à faire écrire un scénario par une IA. »

Vous pensez que l'IA pourrait réellement causer la perte de l'humanité ? N'hésitez pas à écrire ce que vous pensez de cette technologie dans les commentaires.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.