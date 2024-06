Dataiku facilite le déploiement de chatbots basés sur l’IA générative

Dataiku, la plateforme de l'Everyday AI, lance Dataiku Answers pour accélérer la construction et le déploiement de chatbots basés sur l'IA générative dans les entreprises. Cette solution promet de sécuriser et d'optimiser les interfaces conversationnelles en utilisant des données spécifiques à chaque organisation.

Un outil pour simplifier la création de chatbots

Dataiku Answers simplifie la création d'interfaces conversationnelles en utilisant des techniques de génération augmentée de récupération (RAG). L'intégration de sources propriétaires et le choix de modèles de langage (LLM) permettent de produire des outils d'IA conversationnel sécurisé et évolutif. Les équipes data peuvent ainsi contextualiser les informations et fournir des réponses pertinentes aux questions posées.

Sécurité et conformité

L'accès aux LLM open source comme ChatGPT est souvent bloqué dans les entreprises pour des raisons de sécurité. Dataiku répond à ce défi en permettant la création de chatbots alimentés par des données spécifiques à chaque organisation. Ainsi, les entreprises peuvent utiliser l'IA générative tout en garantissant la sécurité et la conformité des données.

Une innovation responsable et transparente

« Chaque organisation doit utiliser l'IA générative pour optimiser la gestion de ses opérations », explique Sophie Dionnet, Global VP chez Dataiku. Avec Dataiku Answers, les équipes data peuvent construire des applications avec un niveau adéquat de transparence et de fiabilité. Cette combinaison de l'expérience de ChatGPT et de la précision du RAG permet des chatbots sécurisés et contrôlés, essentiels pour une innovation intelligente et responsable.

Flexibilité et performance des LLM

Dataiku Answers tire parti du LLM Mesh de Dataiku, ce qui donne aux équipes de données la liberté de choisir les LLM et technologies d'IA génératives en fonction de leurs besoins spécifiques. Que ce soit avec des fournisseurs externes comme AWS, Azure, ou des modèles hébergés comme ceux de Huggingface, les équipes peuvent créer des pipelines RAG pour des réponses précises et adaptées.

L'infrastructure LLM Mesh de Dataiku centralise les besoins de routage entre les différents LLM, contrôle l'envoi d'informations personnelles, modère les réponses selon leur toxicité et surveille la performance et les coûts. Cela permet un déploiement sécurisé et efficace de l'IA générative dans l'entreprise.

Des applications diversifiées

« Les responsables data nous demandent souvent comment déployer facilement des chatbots RAG », précise Sophie Dionnet. Dataiku Answers est déjà utilisé par plus de vingt grandes organisations. En quelques semaines, elles ont pu répondre à divers besoins, de l'ouverture d'un chat LLM sécurisé à la création de chatbots pour les équipes relations investisseurs ou achats.

Les collaborateurs peuvent poser leurs questions comme avec ChatGPT et obtenir des réponses fiables. Les équipes data bénéficient d'une visibilité et d'un contrôle complets sur l'utilisation, les coûts et la qualité de l'outil. Cela garantit un retour sur investissement pour l'entreprise.

Disponibilité et potentiel

Dataiku Answers est maintenant disponible pour les experts data qui veulent exploiter le potentiel de l'IA générative tout en maintenant les niveaux de sécurité et de contrôle requis par leur organisation. Cet outil promet de transformer la manière dont les entreprises interagissent avec leurs données et leurs utilisateurs.

Dataiku Answers est une avancée majeure pour les entreprises qui cherche à intégrer des chatbots basés sur l'IA générative. En combinant sécurité, flexibilité et performance, cette solution répond aux besoins actuels de transparence et de contrôle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.