Human or Not : le test de Turing grandeur nature avec l’IA conversationnelle

Human or Not est un jeu en ligne qui reproduit le test de Turing à grande échelle, permettant aux utilisateurs de converser pendant deux minutes avec un interlocuteur aléatoire avant de devoir déterminer s'il s'agit d'un humain ou d'une intelligence artificielle.

Proposé depuis 2022, Human or Not est un site web mettant en application le célèbre « test de Turing ». Conçu par le mathématicien Alan Turing en 1950, ce test vise à évaluer la capacité d'une intelligence artificielle à avoir une conversation convaincante au point de ne pouvoir être distinguée d'un être humain. Turing estimait qu'une IA réussissant ce défi démontrerait une véritable forme d'intelligence.

Un fonctionnement simple mais révélateur

Le principe de Human or Not est relativement simple. L'utilisateur est mis en relation aléatoire avec un interlocuteur pour une conversation de deux minutes. À l'issue de l'échange, il doit déterminer s'il s'agissait d'une personne réelle ou d'un système d'intelligence artificielle conversationnelle. Un véritable test de Turing grandeur nature.

Après une année d'interruption, le site a récemment fait peau neuve en intégrant les toutes dernières avancées en matière de modèles de langage. Des géants comme GPT-4, Jurassic-2, Claude ou Cohere alimentent désormais certains des avatars virtuels avec lesquels les utilisateurs discutent.

Des résultats contrastés

D'après les retours d'utilisateurs, les performances de ces intelligences artificielles de pointe sont pour le moins contrastées. Si certains échanges ont permis d'identifier aisément le caractère artificiel de l'interlocuteur, d'autres ont été éminemment trompeurs, les utilisateurs n'arrivant pas à départager la machine de l'humain.

Au-delà de l'aspect ludique, Human or Not se veut un véritable projet de recherche scientifique. Piloté par Al21 Labs, il vise à mieux comprendre les capacités actuelles et futures des systèmes d'intelligence artificielle conversationnelle. Les données récoltées permettront d'analyser leurs forces, leurs faiblesses, et d'anticiper les potentiels développements à venir.

Les recherches menées par Al21 Labs autour de Human or Not ont également pour objectif d'éclairer les problématiques sociétales et éthiques soulevées par ces technologies émergentes. Quel est le seuil d'imitation acceptable ? Jusqu'où peut-on aller dans la reproduction de l'humain ? Autant d'interrogations essentielles à explorer.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.