Des scientifiques utilisent l’IA pour percer les secrets de la fusion nucléaire

Maîtriser l’énergie infinie de la fusion avec l’intelligence artificielle est une révolution énergétique en marche.

Des scientifiques chinois viennent de franchir une étape décisive vers l’énergie de fusion. Ils utilisent l’IA pour résoudre l’un des plus grands défis des réacteurs de fusion : mesurer le plasma en temps réel avec rapidité et précision.

L’énergie de fusion représente une source propre, presque illimitée. Exploiter cette puissance est un rêve pour de nombreux scientifiques. En réussissant à améliorer la mesure du plasma, les chercheurs chinois pourraient rendre la fusion plus stable et plus efficace. Cette avancée est primordiale pour optimiser les performances des réacteurs et ouvrir la voie à une énergie durable pour tous.

L’apport des réseaux neuronaux dans la mesure du plasma

L’équipe des Instituts de sciences physiques de Hefei a recours aux réseaux neuronaux pour améliorer les réacteurs à fusion. L’intelligence artificielle permet une reconnaissance de formes et des calculs complexes, essentiels pour générer des données en temps réel. Cette précision accélérée aide les chercheurs à mieux contrôler la température et la vitesse du plasma afin d’assurer une plus grande stabilité dans le processus de fusion.

Les scientifiques ont employé deux modèles de réseaux neuronaux : les Deep Neural Networks (DNN) et les Convolutional Neural Networks (CNN). Les DNN fonctionnent plus de dix fois plus vite que les méthodes traditionnelles sans sacrifier la précision. Cela signifie des résultats instantanés pour des mesures vitales du plasma, un élément clé pour stabiliser les réacteurs de fusion.

Les Convolutional Neural Networks (CNN) ont aussi montré des résultats prometteurs. Ils permettent de prédire les profils de vitesse de rotation et les températures du plasma. Ces données en temps réel aident à garder le plasma dans des conditions optimales. Selon les chercheurs, cela représente un pas de géant vers un futur où l’énergie de fusion pourrait alimenter nos villes.

Ces avancées, basées sur des outils d’intelligence artificielle de pointe, montrent que la fusion pourrait devenir une réalité dans un futur proche. Grâce aux progrès des réseaux neuronaux, l’énergie de fusion s’approche de plus en plus de notre quotidien. Un futur doté d’une énergie propre, durable et accessible semble aujourd’hui à portée de main, grâce à l’alliance entre intelligence artificielle et recherche scientifique.

