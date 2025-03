Deux millions de joueurs en 72h pour Assassin’s Creed Shadows

Sorti après deux reports successifs, Assassin’s Creed Shadows est disponible depuis peu sur Xbox Series X|S, PS5 et PC. Moins de 24 heures après son lancement, le jeu cumulait déjà un million de joueurs.

Trois jours plus tard, ce chiffre doublait et avait atteint les deux millions selon Ubisoft. Cette donnée ne reflète pas directement le nombre de copies vendues. Par conséquent, l’accès au jeu est aussi possible via l’abonnement Ubisoft+ à 17,99 euros.

La présence du titre sur Steam dès le premier jour semble avoir payé. D’après l’outil SteamDB, Assassin’s Creed Shadows a enregistré un pic de 64 825 joueurs en simultané le 23 mars. Ce chiffre montre une réception immédiate. Ubisoft, qui avait hésité à intégrer la plateforme de Valve au départ, semble désormais confirmer l’intérêt de cette décision. Cette performance contraste avec d’autres lancements récents plus confidentiels.

Le classement du jeu varie selon les régions. En France, il se place à la 16e position des jeux les plus joués sur Xbox. Aux États-Unis, il occupe le 47e rang. Ces chiffres doivent cependant être pris avec précaution. Microsoft n’a pas précisé les critères de classement ni la fréquence des mises à jour. Cela n’empêche pas les joueurs d’exprimer un réel enthousiasme pour le jeu, notamment sur les forums spécialisés.

Des joueurs partagés, mais engagés

Les premières heures de jeu suscitent des retours variés. EverFish, joueur régulier, note : « Je suis à environ 5h de jeu et je le trouve vraiment beau à contempler. » Il ajoute cependant que « Yasuke est introduit bizarrement, trop tôt selon moi. » De son côté, Manuto explique : « J’ai à peine entamé la quête principale, préférant explorer la map. » Il évoque également l’artbook, jugé « magnifique ». Ces témoignages soulignent un engagement certain malgré quelques réserves sur la narration.

Ubisoft indique que ce nouvel opus dépasse les débuts de Origins et Odyssey, deux références de la franchise. Pour Dreik, autre joueur : « Ce week-end sera un bon indicateur de l’engouement autour de ce jeu. » Il rappelle cependant que certaines copies ont été distribuées gratuitement à des influenceurs. Il précise aussi que « le nombre de joueurs connectés ne signifie pas nécessairement acheteurs. »

L’ambition affichée est claire : dépasser les 20 millions d’exemplaires vendus de Valhalla. À ce jour, Assassin’s Creed Shadows prend un bon départ, mais la comparaison avec des titres comme Palworld ou Wukong s’imposera rapidement. Comme le suggère Dreik : « Rendez-vous dans un mois, quand on pourra comparer avec de vrais succès. »

