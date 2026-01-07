Diabète et hypertension : cette balance de Withings vous alerte avant qu’il ne soit trop tard

Dans la salle de bain, cette balance connectée n’est plus un simple juge du poids. Avec la Body Scan 2, Withings transforme un rituel quotidien en check-up express, capable de repérer des signaux liés au diabète ou à l’hypertension avant qu’ils ne deviennent un vrai problème.

Après le scanneur d’urine, et une première balance il y a trois ans, Withings dévoile au CES 2026 la Body Scan 2. En moins de deux minutes, ce nouveau modèle analyse des dizaines d’indicateurs corporels et met l’accent sur la prévention cardiovasculaire et métabolique. Cette approche place la donnée de santé au cœur du quotidien, afin de mieux comprendre son corps pour agir plus tôt.

La Body Scan 2 traque les signaux faibles du corps

Prévue pour le deuxième trimestre 2026, la Body Scan 2 sera vendue 499,99 euros en France. Cette nouvelle balance connectée analyse plus de 60 biomarqueurs en 90 secondes. C’est soit 50 % de plus que la génération précédente. Withings veut alors détecter en amont des problèmes lourds comme l’hypertension, le stress chronique ou les signes de prédiabète.

En plus, du côté usage, Withings a corrigé l’un des grands défauts du premier modèle. L’écran n’est plus au sol, mais il est intégré directement dans la poignée. Les données s’affichent désormais à hauteur de main.

Avec une autonomie annoncée de 15 mois, cette balance connectée se veut discrète au quotidien. La Body Scan 2 surveille votre cœur, estime votre vieillissement cellulaire et repère les signaux précurseurs du diabète. Les données vont ensuite dans le cloud, chiffrées et sécurisées, pour que les algorithmes de Withings les analysent.

L’appareil repose donc sur une poignée rétractable reliée à la base par un câble. Huit électrodes font circuler de légers signaux électriques à travers le corps. Ensuite, grâce à la cardiographie par impédance et à la spectroscopie, la balance connectée analyse la composition des tissus et l’efficacité du système cardiovasculaire. Dit simplement, la Body Scan 2 observe comment votre corps réagit, mais non pas seulement ce qu’il pèse.

