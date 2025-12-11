Withings pee scanner – Votre analyseur d’urine connecté à domicile

Et si une simple visite aux toilettes transformait le suivi médical à domicile ? Le Withings U-scan pee scanner propose une solution d’analyse automatique et non invasive, fondée sur un échantillon d’urine. Quelques gouttes suffisent pour examiner 3 000 métabolites et révéler des données essentielles sur l’état de santé. Ainsi, cette innovation pourrait contribuer à sauver de nombreuses vies. Voici tous les détails.

Qu’est-ce que le Withings Pee Scanner?

Le U-Scan ou Withings pee scanner est dispositif intégré aux toilettes. L’entreprise française derrière cette invention, reconnue pour ses objets connectés, a dévoilé l’appareil lors du salon CES 2023. L’appareil positionne Withings comme le créateur du premier laboratoire d’analyse urinaire domestique. Engagé dans les équipements de suivi de la santé, la marque fut notamment connue pour ses montres connectées, tensiomètres et autres ses balances intelligentes.

Concrètement, le Withings pee scanner est un petit disque rechargeable mesure 93 millimètres de diamètre et qui pèse seulement 134 grammes. Le design breveté, en forme de galet, optimise l’écoulement de l’urine dans le dispositif. Une station assure le chargement et le nettoyage intégrés de l’appareil.

Un mini laboratoire d’analyse connecté avec grande autonomie

La batterie rechargeable du Withings pee scanner confère une autonomie de près de trois mois sur une seule charge. L’U-Scan se fixe à l’intérieur de la cuvette avec un clip. L’installation se réalise sans effort et sans contact direct pour l’utilisateur. Un capteur thermique sophistiqué détecte ainsi la présence d’urine dans le flux.

Par conséquent, une pompe interne achemine un échantillon spécifique dans un circuit microfluidique ultra-précis. Ce mécanisme déclenche une analyse ciblée sur le fluide corporel approprié. Les cartouches amovibles contiennent des bandelettes réactives scellées. Puis, un autre mécanisme interne utilise une petite aiguille pour perforer cette bandelette. L’U-Scan lit ensuite optiquement le changement de couleur et transmet l’information sur l’état de santé.

Quelles sont les fonctionnalités du Withings Pee Scanner ?

Le Withings pee scanner propose analyse nutritionnelle, suivi métabolique, santé rénale proactive et connectivité avancée pour un suivi médical complet.

Analyse nutritionnelle : apport en eau et vitamines

Le pack U-Scan Nutrio se consacre au suivi de la réponse du corps à la nutrition. Il évalue l’adéquation de l’apport alimentaire de manière quantitative. L’HydroStatus est une composante essentielle du suivi nutritionnel. Cette densité urinaire évalue l’hydratation du corps de manière objective. Il détermine si l’apport hydrique suffit aux besoins métaboliques de l’utilisateur.

De plus, l’appareil mesure les niveaux de Vitamine C. Cette molécule hydrosoluble est cruciale pour la santé générale et la récupération. Son niveau dans l’urine reflète directement l’adéquation de l’apport alimentaire. Il s’agit aussi d’un indicateur de la protection antioxydante contre les dommages cellulaires.

Suivi du métabolisme de la personne

L’U-Scan Nutrio vérifie les niveaux de cétones dans l’urine. Ce marqueur est essentiel pour évaluer le métabolisme des graisses. Leur concentration indique un état de cétose. Autrement dit, l’organisme brûle des graisses au lieu du sucre pour produire de l’énergie. Ce suivi reste particulièrement utile pour la gestion du poids ou des régimes faibles en glucides.

L’équilibre acido-basique du corps est également analysé par la Bio-Acidity. Le pH urinaire peut signaler un stress métabolique ou une alimentation déséquilibrée. Ce déséquilibre provient typiquement d’un apport faible en fruits et légumes. En conséquence, ce marqueur aide à réguler la fonction physiologique et l’inflammation. Lisez notre article qui explique comment le Big Data et l’IA aident la lutte contre le cancer pour davantage d’éclairages.

De précieuses informations sur la santé rénale

Le pack U-Scan Calci vise la santé rénale proactive. Il surveille les facteurs de risque liés à la formation de calculs rénaux. Ce dispositif constitue le premier analyseur urinaire domestique pour ce suivi. L’appareil mesure notamment les niveaux de calcium dans l’urine. Environ 70 à 80 % des calculs rénaux proviennent d’un excès de ce minéral. Le suivi des pics aide à adapter les habitudes.

Le pH urinaire surveillé par la Bio-Acidity est aussi très important. Maintenir une valeur supérieure à 6 réduit les risques de cristallisation de l’acide urique. Ce composé est une autre forme de calcul rénal. Ensuite, le suivi de l’HydroStatus reste fondamental, car une hydratation insuffisante constitue un facteur de risque.

Connectivité et application du Withings Pee Scanner

Toutes les données recueillies sont synchronisées sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth. La transmission se fait vers l’application mobile Withings Health Mate, seul point d’accès pour visualiser les résultats d’analyse urinaire. Elle est compatible avec iOS 16+ et Android 9.0+. L’utilisateur doit indiquer dans l’application son souhait d’analyse au préalable. Cela prépare l’U-Scan et évite d’examiner l’urine d’un autre membre du foyer.

La plateforme Withings Intelligence assure l’interprétation des données. Des algorithmes spécialisés traitent les mesures longitudinales et transforment des données complexes en insights personnalisés et simplifiés pour l’utilisateur. Le service par abonnement Withings+ est essentiel à l’expérience logicielle. Il inclut un Indicateur de Vitalité pour déceler les signaux précoces et maintenir l’énergie. Il propose aussi un Score d’Amélioration de Santé pour simplifier le suivi des progrès. Cet abonnement donne de plus accès au Cardio Check-Up pour les utilisateurs de la Body Scan.

Combien coûte le Withings Pee Scanner?

Le dispositif U-Scan s’inscrit dans le segment haut de gamme des objets connectés de santé. Le prix initial du lecteur démarre à 349,95 € en Europe. Cette somme inclut l’unité de base, la station de charge et une première cartouche.

Aux États-Unis, le tarif est fixé à 379,95 $ pour les versions Calci ou Nutrio. Le modèle économique repose sur la vente obligatoire et récurrente des consommables. Le renouvellement standard coûte 99,95 € ou 99,95 $ par envoi. Ce montant couvre une cartouche d’analyse valable trois mois ainsi qu’une poudre nettoyante pour la station de charge.

Ces articles pourront aussi vous intéresser :

La montre connectée, un trésor de données pour votre santé

Fini la galère : la Carte Vitale est dispo sur …

Le Big Data, l’IA et le Machine Learning transforment les soins de santé

France : ce hacker a volé les données de 500 000 personnes dans un hôpital

L’IA fera-t-elle évoluer le prix des mutuelles

Le plan Proactif recommande deux mesures par semaine. Il prévoit un cycle de cartouche d’environ trois mois pour un suivi général. Ce programme convient à ceux qui souhaitent équilibrer leur régime alimentaire. Un plan plus intensif propose trois mesures hebdomadaires, réduisant la durée d’utilisation à environ deux mois.

Pour le plan Intensif de quatre mesures par semaine, la cartouche dure 1,5 mois. L’envoi de deux unités revient à 179,96 € ou 179,96 $ par renouvellement. Cette dépense importante constitue une barrière financière pour une adoption de masse.

Quelles sont les alternatives au Withings pee scanner ?

Le Withings pee scanner représente le premier laboratoire d’analyse d’urine intégré aux toilettes. Cela dit, il existe des dispositifs alternatifs pour l’analyse biologique à domicile. L’appareil d’origine française Iki Diag constitue un concurrent notable. Sa technologie est brevetée et certifiée pour le médical, donc il propose une analyse biologique quantitative.

Le fabricant du Iki Diag affirme que la précision est deux fois supérieure aux lecteurs de bandelettes classiques. Cette solution tricolore se concentre sur la fiabilité diagnostique, alors elle inclut un abonnement avec consultations diététiques pour ses protocoles de suivi. Depuis l’avènement de l’intelligence artificielle 94 % des organisations boostent la R&D sur la santé.

D’autres appareils qui explorent d’autres données de santé

Pour le suivi métabolique, le dispositif Lumen adopte une approche différente. Il analyse l’haleine et mesure le taux de CO₂, ainsi il fournit des données sur la principale source de carburant du corps. Lumen fonctionne avec l’application Google Fit pour synchroniser les données d’activité. L’application mobile de santé Yazio agit comme compteur de calories pour le régime.

En contexte clinique, les tests médicaux traditionnels demeurent la référence. L’U-Scan reste positionné sur le bien-être et non sur le diagnostic. Les laboratoires utilisent des analyseurs semi-automatisés, donc le système Roche Urisys 1100 est certifié pour le diagnostic in vitro (IVD). Ces tests servent de référence pour les standards de performance. L’U-Scan ne possède pas de statut de dispositif médical, alors l’utilisateur ne doit pas l’utiliser pour remplacer un diagnostic clinique professionnel.

D’autres équipements du fabricant du Withings

Le fabricant Withings Health Devices propose une gamme complète d’objets connectés pour le suivi médical domestique. La balance Body Scan mesure le poids, la composition corporelle et fournit un électrocardiogramme directement depuis la plateforme. Elle détecte aussi la masse grasse viscérale, indicateur clé du risque métabolique. La balance Body Comp analyse la densité osseuse et suit l’âge vasculaire à travers la rigidité artérielle.

Dans la catégories des montres connectées, la ScanWatch 2 et la ScanWatch Nova intègrent un électrocardiogramme validé cliniquement, donc elles détectent les arythmies et mesurent la saturation en oxygène. Elles suivent également les cycles de sommeil et l’activité quotidienne avec précision. De son côté, le tensiomètre BPM Connect enregistre la tension artérielle et synchronise les résultats via Wi-Fi.

Ensuite, le Sleep Analyzer placé sous le matelas détecte l’apnée du sommeil et analyse la respiration nocturne. Enfin, le dispositif BeamO combine plusieurs capteurs pour mesurer la température corporelle, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygèn pour un check-up rapide à domicile.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.