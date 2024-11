Élections 2024 : l’IA derrière les nouvelles stratégies publicitaires politiques

À l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2024, les publicités politiques envahissent les écrans. Elles sont partout : à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les journaux et à la radio.

Cependant, avec les progrès de l’intelligence artificielle (IA), une question demeure. Dans quelle mesure ces publicités reflètent-elles la réalité ? Le Dr Marschall Runge, vice-président exécutif à l’Université du Michigan, a abordé ce sujet essentiel.

L’IA permet aujourd’hui de créer des contenus visuels et vidéo d’une qualité impressionnante. Cette technologie est utilisée pour cibler des électeurs avec des messages personnalisés. En 2024, l’IA est donc une arme de persuasion redoutable. Mais cette innovation soulève des questions éthiques fondamentales. Les électeurs sont-ils manipulés ? L’usage de l’IA pourrait-il altérer la démocratie en influençant les opinions ?

À l’ère des contenus générés par l’IA, la désinformation est un sujet brûlant. De plus en plus de deepfakes circulent et cela remet en question la véracité des informations diffusées. Les électeurs doivent désormais être plus vigilants. Mais sans éducation numérique adéquate, il reste difficile de déceler les fausses informations. Certains experts, comme le Dr Runge, appellent à une réglementation accrue pour limiter l’impact de l’IA.

Des sondages peu fiables aux États-Unis

Les sondages électoraux, eux aussi, posent problème. Aux États-Unis, les sondages politiques se sont trompés à plusieurs reprises. En 2016, Hillary Clinton avait été donnée gagnante dans plusieurs États, mais a finalement perdu. Le scrutin présidentiel est complexe et dépend souvent d’États pivots comme la Géorgie ou l’Arizona.

Le système de vote indirect américain rend les prédictions encore plus complexes. Les swing states, comme la Géorgie, peuvent basculer d’un parti à l’autre en fonction des votes. Quelques milliers de voix peuvent faire basculer une élection entière. Selon l’expert Jérôme Viala-Gaudefroy, prédire le résultat dans ces États est presque impossible.

Marges d’erreur et surprises possibles

Les sondages actuels montrent des marges d’erreur significatives, généralement entre trois et quatre points. Cela laisse place à des surprises, d’autant plus dans les États pivots où tout peut basculer. En 2020, Joe Biden a remporté la Géorgie avec moins de 12 000 voix. En conclusion, entre IA et sondages, rien n’est certain pour l’élection présidentielle américaine de 2024. Les électeurs devront rester prudents face aux informations qu’ils consomment et garder en tête que tout peut encore changer.

