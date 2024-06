Elon Musk annonce l’invasion des robots : 1000 Optimus chez Tesla dès 2025 !

Un scénario apocalyptique ? La réponse est non. Par contre, les machines vont inonder le marché d'ici un an. La preuve, Elon Musk veut produire plus de 1000 robots Optimus d'ici un an. Affaire à suivre.

Est-ce que vous avez déjà vu ces films de science-fiction où des robots travaillent dans une usine ? Ces scénarios peuvent devenir une réalité d'ici un an. Avec 1000 robots Optimus au programme, Elon Musk tentera d'innover le secteur des industries. Mais il peut faire coup double, car cette approche va augmenter la valorisation de Tesla de plusieurs milliards de dollars. Comme quoi, cette entreprise peut devenir une référence dans le domaine de la high-tech avec cette stratégie.

« Au moins 1000 robots Optimus travailleront dans les usines l'année prochaine »

C'était la phrase d'accroche d'Elon Musk lors de l'assemblée générale des actionnaires. Et l'approche a été un succès total. Effectivement, le lancement de ces 1000 robots Optimus s'est accompagné de la validation du plan de rémunération de Musk.

Après tout, le lancement de ces humanoïdes est d'une logique implacable. Avec sa polyvalence, et son algorithme précis, ces robots sont capables de faire plusieurs tâches. Porter des cartons, monter des escaliers, courir, etc. L'intelligence artificielle contribue aussi à la performance de ces robots Optimus.

Toutefois, les futurs clients sont assez réticents par ces robots. En effet, il n'y a que quelques vidéos de démonstrations disponibles sur internet. Afin de rassurer le public, Tesla a affirmé que 2 robots Optimus travaillent actuellement dans leur usine. De plus, Amazon bénéficie de la prestation d'un modèle dans leur rang.

Elon Musk says Tesla factories to have 1,000 working Optimus robots by 2025https://t.co/vlVdg9rne6 — Interesting Engineering (@IntEngineering) June 15, 2024

Elon Musk est assez ambitieux avec ce projet, il a déclaré qu'il y aurait « entre mille et quelques milliers de robots travaillant dans ses usines l'année prochaine ».

Avec l'émergence de la high-tech, les prochains modèles seront entièrement personnalisables à travers les logiciels.

À l'heure actuelle, on n'a aucune information concernant les futurs clients. Mais Tesla affirme que la production est limitée, et il faut pré commander à l'avance pour bénéficier des atouts de ces robots.

Une mine d'or pour Tesla

Innover le domaine de la robotique avec les Optimus, tout en faisant des bénéfices colossaux. Que demander de plus ? En effet, Elon Musk prévoit une hausse de la valorisation de Tesla d'ici un an. L'action en bourse connaîtra une augmentation de +4220 % en 2026. C'est 10 fois supérieur à l'accroissement actuel. L'entreprise surpassera même Apple après cet exploit.

Le prix de ces robots contribue aussi à son succès. En effet, les intéressés ne devront débourser que 20 000 dollars. C'est un rapport qualité/prix captivant, en tenant compte des technologies dans un modèle Optimus. Les profits avoisineraient les 1000 milliards de dollars, selon les prévisions d'Elon Musk.

Mais est-ce que ces robots remplaceront les ouvriers d'ici quelques années ? Pour moi, ils resteront toujours des outils pour aider les spécialistes humains. Toutefois, il faut une stratégie efficace pour mettre en place cette harmonie. Selon vous, quelle serait l'approche la plus propice à cette approche ?

