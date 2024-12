Guide SentinelOne : optimiser la cybersécurité avec l’IA générative

L’essor de l’IA générative entraîne de nouveaux risques. Les responsables de la sécurité doivent à la fois anticiper ces risques et exploiter le potentiel de cette technologie. SentinelOne propose cinq principes clés pour une intégration réussie de l’IA dans les stratégies de cybersécurité.

Suivre l’évolution rapide de l’IA générative, comprendre et encadrer les usages

L’adoption de l’IA générative (Gen AI) par les entreprises s’accélère, mais seulement 20 % d’entre elles disposent de politiques internes pour encadrer son usage, selon l’enquête McKinsey. Les responsables de la sécurité doivent donc se préparer à contrer des cyberattaques qui exploitent l’IA. Parallèlement, ils doivent déployer des défenses basées sur cette même technologie. Les risques incluent l’exploitation des API, les défaillances des infrastructures et les données antagonistes, qui permettent de contourner les protections existantes. Ces menaces nécessitent une vigilance accrue et une capacité d’adaptation continue.

Pour garantir une utilisation sûre de l’IA générative, les entreprises doivent mettre à jour leurs politiques de gouvernance et de conformité. Cela implique plusieurs actions essentielles. Tout d’abord, il est crucial d’élaborer des procédures spécifiques pour encadrer les modèles d’IA, afin d’assurer une gestion rigoureuse et éthique. Une coordination étroite entre les services juridiques, data science et sécurité est également nécessaire pour prévenir les biais et protéger la confidentialité des clients. Enfin, la mise en place de systèmes de surveillance et d’alertes en temps réel permet de réagir rapidement aux incidents et de garantir la sécurité des systèmes en continu. Ces mesures permettent de tirer parti de l’IA. Elles contribuent également à réduire les risques liés à son adoption.

Former les équipes, encourager la collaboration, sensibiliser et communiquer avec les parties prenantes

L’intégration de l’IA repose avant tout sur des processus humains. Les responsables de la sécurité doivent investir dans des programmes de formation adaptés. Cela favorisera une culture de l’apprentissage continu. Ils peuvent aussi encourager la collaboration entre équipes IT, sécurité, data et juridiques pour faciliter une adoption harmonieuse. Ces efforts visent à développer les compétences internes nécessaires pour gérer efficacement les outils basés sur l’IA. Ils permettent également d’intégrer cette technologie dans les différents services de l’entreprise. Une gouvernance efficace de l’IA générative nécessite une communication transparente avec les parties prenantes. Cela implique plusieurs actions clés.

Il est nécessaire de documenter les menaces et risques associés à l’intelligence artificielle afin de mieux comprendre les enjeux. De plus, il est important d’adapter les processus de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) aux spécificités des nouvelles technologies. Enfin, une veille active doit être mise en place pour suivre les évolutions réglementaires, comme le règlement européen AI Act, afin de rester conforme et compétitif dans un environnement en constante évolution. Ces actions renforcent la confiance dans l’IA. Elles garantissent également son utilisation responsable au sein de l’entreprise.

Exploiter le potentiel de l’IA générative

L’IA générative est un atout majeur pour optimiser les opérations de sécurité. Cette solution automatise l’analyse des données, ce qui permet de synthétiser rapidement de grandes quantités d’informations en temps réel. Elle contribue également à accélérer les enquêtes et à améliorer la réactivité face aux incidents. L’IA générative rationalise les workflows en générant automatiquement la documentation nécessaire. Elle simplifie ainsi les processus internes.

Le déploiement de ces capacités permet aux responsables de la sécurité de réduire les tâches chronophages. Ils peuvent ainsi recentrer leurs efforts sur des actions stratégiques. L’IA générative offre des perspectives inédites pour renforcer la cybersécurité, mais elle nécessite une approche réfléchie et proactive. Si les entreprises respectent ces cinq principes, elles peuvent exploiter pleinement cette technologie. Cela leur permet également de se protéger contre les cybermenaces émergentes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.