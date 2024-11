Il demande à ChatGPT de lui coder un jeu, le résultat est époustouflant

Demander à ChatGPT de coder un jeu complexe? Cette idée semble audacieuse. Pourtant, deux ans après une première tentative infructueuse, l’IA a considérablement progressé. Le résultat laisse tout simplement bouche bée.

Un codeur a demandé à ChatGPT de coder un jeu. Il voulait voir si elle pouvait gérer des projets plus complexes. Près de deux ans après sa première tentative, il a testé la version 4o avec la même demande. Et le résultat est époustouflant : « l’IA est devenue un véritable programmeur en herbe, dépassant de loin mes attentes. »

Parlons d’abord des faits

Depuis le lancement de l’IA générative d’OpenAI, Beaucoup l’utilisent pour accomplir des tâches qu’ils préfèrent éviter. Certains s’en servent même pour essayer des projets qu’ils ne maîtrisent pas du tout. C’est ce qu’a affirmé ce programmeur.

« Je sais bien écrire, donc je ne demande pas à ChatGPT de rédiger pour moi. J’ai aussi un niveau correct en dessin, alors je réserve les images génératives au divertissement.

« Mais en programmation, c’est une autre histoire. J’ai déjà fait du code HTML, JavaScript et même au BASIC, mais mes compétences sont loin d’être à jour ; elles sont carrément fossilisées.

L’année dernière, il affirme avoir demandé la première version de ChatGPT de créer une variante complexe du Tic-Tac-Toe, nommée « Tic-Tac-Go ». Ce jeu, qu’il a – lui-même – imaginé, nécessitait une grille de 12×12 où le but est de former une ligne de six « X » ou « O ».

Pour compliquer les choses, il a ajouté une fonctionnalité permettant de bloquer les coups adverses en plaçant un marqueur autour du dernier coup joué. « Je comprends bien qu’on ne parle pas d’une intelligence au niveau de Wordle. Mais mon idée implique des tableaux imbriqués et de l’interactivité dans le navigateur, ce qui est clairement au-delà de mes compétences. »

J’imagine que c’est la raison pour laquelle il a sollicité l’aide de ChatGPT.

ChatGPT a fait des codes qui dépassent les attentes

Ci-après les instructions d’origine :

Je veux créer une variante du jeu de morpion, mais j’ai besoin qu’elle soit plus complexe. La grille doit donc être de 12 x 12. Elle doit toujours utiliser « x » et « o ». Les règles prévoient que n’importe quel joueur peut bloquer un autre joueur en plaçant son « x » ou son « o » dans n’importe quel espace autour de la grille, à condition qu’il se trouve dans l’un des espaces juste à côté de l’autre joueur. Ils peuvent également choisir de placer leur « X » ou leur « o » dans n’importe quel espace, pour bloquer les futurs mouvements. Le but est d’être le premier à avoir au moins six « x » ou « o » dans n’importe quelle ligne, colonne ou diagonale avant l’autre joueur. N’oubliez pas qu’un joueur est « x » et l’autre est « o ». Veuillez programmer cela en HTML et JavaScript simples. Appelons ce jeu : Tic-Tac-Go.

Lors de sa première tentative, ChatGPT avait généré des fichiers CSS, JavaScript, HTML avec des explications détaillées pour presque chaque élément de code. Cependant, une grande partie du code restait incomplète en raison de la limite de caractères (4096).

Il a demandé à ChatGPT de fournir la suite, mais il perdait constamment le fil de ce qu’il avait déjà partagé. Il a expliqué qu’il a lui-même commis quelques erreurs mais quand bien même, il a constaté que ChatGPT 1.0 n’était pas assez équipé pour combler les manques.

Au final, après des heures d’essais, ce codeur et ChatGPT n’ont jamais réussi à finir le jeu. Il a fini par abandonner.

ChatGPT 4o : un programmeur surprenant

Avec l’arrivée de ChatGPT 4o, j’ai décidé de retenter l’expérience. Et cette fois, l’IA a non seulement compris la logique du jeu dès le départ, mais elle a aussi produit un code complet et structuré, sans perdre le fil. ChatGPT a synthétisé mon concept en un bref précis, puis a immédiatement généré un fichier HTML et Javascript complet.

Contrairement à la première version, ChatGPT 4o n’a pas fragmenté les réponses. J’ai reçu l’intégralité du code en une seule réponse, accompagné d’explications sur chaque fonction, comme le ferait un programmeur expérimenté.

Pour tester le code, j’ai suivi les recommandations de ChatGPT, qui m’a expliqué comment enregistrer le fichier en HTML. Mais à l’ouverture dans le navigateur, le fichier affichait une simple page de code. En désespoir de cause, j’ai soumis une capture d’écran à l’IA, qui a immédiatement détecté l’erreur : mon éditeur de texte utilisait le mauvais format de fichier. Une simple recommandation de ChatGPT a suffi pour corriger le problème, et, enfin, le jeu fonctionnait comme je l’avais imaginé.

Le résultat ? Une interface 12×12 intuitive avec 144 cases vides et un système de tour par tour pour placer les marqueurs « X » et « O ». Le jeu permet une stratégie offensive, où chaque joueur tente d’aligner six symboles, et une stratégie défensive, permettant de bloquer l’adversaire.

