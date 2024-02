Un jeu online à 40 000 joueurs en simultané ?Voici le VRAI métavers

Plongez dans le futur excitant du métavers, où des milliers d’individus convergent dans un jeu online pour partager une expérience sans précédent. Avec cette technologie révolutionnaire, les frontières du virtuel s’effacent, laissant place à un univers numérique vibrant d’échanges et d’aventures.

Naviguez vers une ère de jeu online où 40 000 esprits se lient, interagissent et forgent des souvenirs collectifs, le tout depuis le confort de leur salon. Cette innovation, évoquée comme le « Glastonbury numérique ou Coachella numérique » par Rob Whitehead d’Improbable, redéfinit élégamment notre perception des rencontres virtuelles.

Une prouesse technologique sans précédent

Au cœur de cette révolution numérique, la startup Improbable façonne une infrastructure avant-gardiste pour le jeu online. Elle vise à permettre à 40 000 joueurs de partager un espace virtuel unifié dans des jeux vidéo.

« Nous avons conçu une technologie capable d’accueillir presque 40 000 joueurs simultanément dans le même univers de jeu online », révèle Rob Whitehead.

Cette prouesse technique ouvre des portes à l’observation, à l’interaction et à la communication avec un vaste réseau d’autres joueurs en temps réel. Parallèlement, elle inaugure une ère de jeux vidéo aux possibilités virtuelles sans précédent.

Des événements virtuels de haute densité dans le jeu online

L’ambition ne s’arrête pas là. Improbable envisage d’organiser des événements virtuels majeurs, similaires à des festivals de musique ou à des grands rassemblements sportifs. En outre, ils envisagent également des événements virtuels similaires.

Ces expériences sont actuellement uniquement possibles dans le monde réel. Toutefois, elles pourraient bientôt devenir courantes dans l’espace virtuel. Cela offrirait ainsi une nouvelle dimension aux interactions sociales en ligne.

Une technologie de pointe au service du jeu online

La mise en place de ces mondes virtuels est rendue possible grâce à des outils technologiques avancés. La suite de création MSquared (M²) d’Improbable joue un rôle clé. De plus, elle comprend un réseau, une pile technologique et un langage de balisage spécifique au métavers (MML).

Ces outils permettent de créer des environnements et des expériences numériques riches, où la seule limite est l’imagination des créateurs.

Vers une nouvelle réalité virtuelle

Ce voyage dans le métavers ne se limite pas à reproduire fidèlement le monde réel. Au contraire, il promet de transcender les frontières du possible. « Au début, nous allons recréer des expériences familières pour faciliter l’adaptation des utilisateurs », indique Whitehead.

Mais rapidement, le métavers devrait offrir des expériences uniques et inédites, dépassant tout ce que nous pouvons imaginer aujourd’hui.

Cet univers virtuel en développement illustre parfaitement le potentiel immense du métavers. Il peut accueillir un concert virtuel où une vache peut attirer l’attention. De plus, il promet un vrai métavers où chaque interaction est une aventure.

