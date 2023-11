Comment maximiser ses chances de succès sur Tinder ?

Les applications de « dating » en ligne sont censées faciliter la rencontre entre les célibataires. Pourtant, certains ont du mal à trouver des correspondances sur la plateforme. C’est pourquoi Tinder a récemment révélé quelques astuces pour augmenter les chances de succès d’un profil : le fameux glissement vers la droite.

Avec ses dix millions d’utilisateurs actifs journaliers, Tinder est considéré comme la plus populaire des applications de rencontre. La première impression joue un rôle important sur la plateforme. Un profil est évalué selon les informations renseignées dans la bio et les photos. L’expérience sur Tinder est également différente selon le genre. Des experts révèlent que sur 1000 swipes, une femme a 70% de chance d’être matchée contre 27% pour un homme. Malgré cette inégalité entre les hommes et les femmes, les clés du succès sur Tinder restent les mêmes. Voici quelques astuces pour maximiser les chances :

Bien rédiger la bio sur Tinder : la clé du succès

Deux catégories se démarquent dans la rédaction d’une bio sur Tinder. La première regroupe ceux qui mettent deux ou trois mots et rajoutent des émojis. La seconde regroupe ceux qui détaillent leur vie dans la bio en usant de tous les caractères. Pourtant, une biographie optimale augmente les chances de succès sur Tinder. La longueur se situe entre 15 et 45 mots.

Montrer un bout de sa personnalité

La première impression est cruciale pour attirer les autres sur son profil. Aussi, il est important de donner un aperçu de sa personnalité dans la biographie. Une étude menée par Tinder révèle que 45% des célibataires ayant entre 18 et 24 ans accordent beaucoup d’importance à la transparence. Par ailleurs, 51% d’entre eux s’intéressent à un profil lorsqu’ils considèrent que celui-ci a laissé paraître une partie de sa personnalité.

Eviter les fautes

Une bio courte n’est pas suffisante. Celle-ci doit être également exempte de fautes d’orthographe. Selon Tinder, les fautes de grammaire découragent 30% des jeunes célibataires. D’un autre côté, 35% d’entre eux se désintéressent d’une bio ressemblant davantage à une liste de course.

Mettre à jour la bio

Tinder explique également qu’une mise à jour régulière maximise les chances de succès. L’utilisateur peut insérer sa nouvelle passion pour une émission en particulier, son dernier voyage, etc.

Eviter les clichés

Plusieurs profils sur Tinder tombent dans les clichés habituels. Pourtant, sortir des sentiers battus pour se démarquer. C’est le cas de ceux qui énumèrent leur passion comme « Voyager, faire du sport, manger, etc. » Il est inutile de préciser ces informations dans une bio. Qui n’aimerait pas voyager ou manger ? Tout le monde.

D’autres énumèrent les langues qu’ils maîtrisent dans leur bio. Pourtant, il s’agit d’une mauvaise stratégie. Ceci donne l’impression que le profil est en mal d’affection et est prêt à draguer dans plusieurs langues.

Utiliser l’humour

Se servir de l’humour pour sortir du lot est une bonne stratégie. Par contre, les blagues de beaufs font fuir les filles. De même, les hommes apprécient l’humour intelligent. Il est important d’employer l’humour avec classe. L’autodérision représente une bonne tactique par exemple sans pour autant se rabaisser.

Certains utilisateurs rédigent leur bio sur Tinder de la même manière que sur LinkedIn. Cette méthode est considérée comme rébarbative. La plateforme n’est pas destinée à la recherche d’un emploi, il est inutile de transformer la bio en CV. Le principal objectif consiste à se démarquer face aux nombres d’utilisateurs inscrits sur le site.

Eviter d’étaler la situation amoureuse

De même, évoquer la situation amoureuse dans la bio n’est pas pertinent. « En procédure de divorce », « Viens de se séparer », « Au chômage », etc. Les autres profils recherchent l’âme sœur dans la bonne humeur. Ils n’ont pas envie de matcher avec une personne en dépression.

Des photos soignées pour booster ses chances de succès sur Tinder

Les applications de rencontre comme Tinder reposent essentiellement sur l’apparence. Le succès d’un profil dépend donc du choix minutieux des photos. Une bonne photo doit présenter le style de vie et la personnalité de l’utilisateur. Nul besoin de créer un album photo sur la plateforme, trois à quatre photos suffisent. Le plus important est de mélanger les poses : le haut uniquement, la tête, le portrait actif, etc.

Les règles à respecter

Les experts de Tinder déconseillent par contre les selfies. Des études ont démontré que les photos en plein air reçoivent 19% de réactions supplémentaires que la moyenne. De leur côté, les selfies enregistrent 8% de réactions en moins.

Pour la photo de profil, celle qui donne la première impression ne doit pas se limiter au visage. Une photo de loin ne marche pas non plus. Même si une pose en noir et blanc est réussie, celle-ci ne fonctionnera pas sur Tinder.

La qualité de la photo joue aussi un rôle important puisque les autres profils vont zoomer. La résolution doit être supérieure. Les mauvais encadrements et les retouches suscitent la méfiance. Ceci donne l’impression que la personne a des défauts à cacher.

Eviter les photos de groupe

Les potentiels partenaires sur Tinder n’auront pas le temps d’analyser une photo durant plusieurs minutes. C’est pourquoi les photos de groupe sont à bannir, notamment si les autres personnes présentes sont du sexe opposé ou si l’ex-partenaire y figure. Les figurants en arrière-plan ne présentent aucun problème. Les statistiques révèlent que 96% de ce type de photos suscitent une réaction négative.

Concernant le sourire, la réaction semble différente pour un homme et une femme. Un homme qui ne sourit pas et montre un regard détourné reçoit davantage d’attention. Ce geste rajoute une touche mystérieuse à son profil. En revanche, une femme qui sourit attire davantage l’attention.

Engager la conversation

Tinder est une plateforme de rencontres, son objectif ultime consiste à mettre en relation les utilisateurs dans la vie réelle. Différentes approches ont fait leurs preuves sur la plateforme.

Approche originale

L’approche originale représente le meilleur moyen de se démarquer des autres. Au lieu de la traditionnelle salutation et présentation en guise d’introduction, l’utilisateur peut s’appuyer sur des détails sur la photo de profil, les centres d’intérêt, le livre préféré, etc. Engager la conversation sur le dernier endroit de vacances est l’idéal pour la séduction. Les phrases clichées complimentant le physique de la personne n’ont plus autant de succès sur Tinder.

Approche classique

Ceux qui manquent d’inspiration peuvent se contenter des approches classiques de drague. Le simple fait de dire « Bonjour, comment vas-tu ? » représente un bon début pour commencer la conversation et réaliser de belles rencontres. En cas de réponse favorable, l’utilisateur peut poursuivre en abordant des intérêts communs qu’il a pu lire dans la bio de la personne.

Approche directe

Néanmoins, l’approche directe connaît également un succès sur Tinder. L’époque des discussions virtuelles pendant des semaines est révolue. Au lieu d’échanger des dizaines de messages, il est préférable d’exposer ses attentes directement. Ceux qui cherchent à s’amuser peuvent directement aller à l’essentiel en proposant une soirée à deux en une phrase. Les interlocuteurs comprennent ainsi que la relation amoureuse n’est pas prévue.

Utiliser la géolocalisation

La géolocalisation représente le principal avantage de Tinder. L’algorithme met en relation des personnes vivant dans la même zone géographique. Cela permet aux utilisateurs de passer à la rencontre dans la vie réelle rapidement.

Aussi, après de belles conversations sur l’application, il est temps de proposer à l’autre une sortie dans un restaurant ou un bar. Ceci peut commencer par un échange de numéros. S’envoyer des SMS ou se passer des coups de fil représente déjà une étape franchie par rapport aux échanges sur Tinder.

Vérifier le profil Tinder pour susciter la confiance

Ce n’est pas un secret, les applications comme Tinder attirent des personnes mal intentionnées ou non sérieuses. Certains s’inscrivent uniquement par curiosité. Il n’est pas évident pour les utilisateurs de distinguer les profils sérieux des faux profils. Selon Tinder, la vérification du profil procure 10% de chances supplémentaires de succès.

En effet, Tinder dispose désormais de fonctionnalités de sécurité. Les utilisateurs doivent vérifier leurs photos par selfie vidéo. Ceci garantit des échanges avec des profils vérifiés. Selon les chiffres, les membres ayant entre 18 et 25 ans accordent de l’importance aux photos vérifiées.

Par ailleurs, pour optimiser le nombre de matchs Tinder, il faut être actif sur la plateforme. Face aux millions de profils existants, Tinder ne les propose pas tous à un membre. L’algorithme de l’application effectue cette sélection.

Être actif

Ainsi, pour gagner en visibilité auprès des autres membres, l’utilisation régulière de l’application est primordiale. D’après Tinder, cette technique met l’utilisateur en avant, il reçoit également plus de profils et cela augmente les matchs.

Tinder a mis en place cette règle pour distinguer les profils actifs des inactifs. Ainsi, les utilisateurs pourront discuter avec des personnes qui réagissent rapidement à leur message, qui peuvent les rencontrer dans la vie réelle.

Rappelons que l’application a mis fin au score de désirabilité suite aux critiques des membres. Appelé aussi « elo score », ce système notait chaque utilisateur d’un point de vue « désirabilité ». Ainsi, un profil qui reçoit le plus de likes a plus de chance d’être mis en relation avec d’autres profils.

Remplir les sections du profil

Enfin, Tinder encourage les utilisateurs à bien remplir les autres sections du profil. Les tags, par exemple, permettent d’évoquer brièvement le style de vie. Par ailleurs, ajouter l’ancienne école ou le poste occupé actuel offre une ouverture aux autres profils d’engager la conversation. Il est plus facile d’engager la conversation avec une personne ayant fréquenté la même école par exemple.