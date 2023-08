Tinder révèle le secret pour matcher : dépêchez-vous avant que ça se sache

Tinder cherche toujours les moyens d’aider ses abonnés à trouver l’amour. Le site a récemment mis en œuvre une fonctionnalité alimentée par l’IA pour améliorer le profil des utilisateurs. La plateforme livre aujourd’hui la « recette ultime pour avoir plus de matchs ».

Trouver des matchs sur Tinder : la bio, votre arme secrète

Tinder a récemment mené une étude pour décortiquer les attentes des célibataires en quête d’amour sur sa plateforme. Selon les résultats de l’enquête, 51 % des célibataires avouent être plus attirés par les profils avec une bio bien renseignée.

La majorité des personnes en quête d’amour sur Tinder précisent que les bios qui soulignent clairement les traits de personnalités sont les plus attractives. Bien choisis, ces quelques mots de présentation permettent à vos potentiels matchs de se faire une première impression sur vous. Prenez-en soin et ne laissez surtout pas le champ vide.

Attention aux fautes de grammaire et d’orthographes, selon Tinder. 30 % des jeunes célibataires les considèrent comme rédhibitoires. Évitez également les simples énumérations de qualités et de défauts. L’enquête de Tinder révèle que 35 % des abonnés n’apprécient pas ce genre de bio.

Ecrivez votre bio avec vos mots et vos expressions, de manière à faire transparaître qui vous êtes réellement à travers cette présentation. Vos potentiels matchs verront de suite quel genre de personne vous êtes : plutôt extravertie ou réservée, amusante ou plutôt sérieuse, bohème ou plus conformiste, etc.

Bio, photo … jouez la carte de la transparence !

Une bio bien écrite qui respire la sincérité donne de suite à vos potentiels matchs l’envie d’en découvrir davantage sur vous. Autrement dit, avec une présentation soignée, vous augmenterez de façon significative le nombre de matchs. Renseignez également vos centres d’intérêts pour attirer des personnes partageant les mêmes passions.

Selon Tinder, les abonnés doivent également être honnêtes avec leurs photos de profil. Choisissez une belle photo en évitant les photos retouchées. Le naturel fait toujours son petit effet. Pensez-y. Par ailleurs, assurez-vous que votre ex ne soit sur aucune des photos publiées. Une photo vérifiée par Tinder ajoute aussi de la crédibilité à votre profil et augmente vos chances de rencontrer quelqu’un.

Jouez également la carte de la transparence sur vos intentions, sur ce que vous recherchez sur le site de rencontre. Tinder dispose d’une fonctionnalité dédiée à cet effet. « La fonctionnalité Objectifs de Tinder vous permet de dire à un partenaire ce que vous recherchez et de poser les bases dès le début », explique Tinder dans son rapport d’enquête.

La saison estivale est particulièrement propice aux rencontres. Tinder vous donne ici toutes les clés pour avoir plus de matchs. Présentez-vous tel que vous êtes, à travers les mots comme en photo. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté.