Tinder va vous rendre plus beau grâce à l’IA : la nouvelle ère de l’amour ?

Tinder, une des applications de rencontre les plus populaires, prévoit d’implémenter l’IA à une nouvelle fonctionnalité conçue pour améliorer l’expérience utilisateur. La plateforme teste notamment un outil alimenté par l’intelligence artificielle pour aider les abonnés à créer le meilleur profil.

Si certaines personnes ont cette aisance naturelle à créer un profil sur un site de rencontre, ce n’est pas évident pour tout le monde. L’équipe de Tinder est consciente de cette difficulté. Elle a donc pensé à développer une nouvelle fonctionnalité pour améliorer l’expérience dating des utilisateurs sur la plateforme.

La fonctionnalité aidera notamment les utilisateurs à sélectionner des photos pour leurs profils. L’outil sélectionnera plus précisément cinq photos des utilisateurs, celles-là même qui sont supposées les représenter au mieux.

Say cheese for the chatbots😅! @Tinder will soon let #AI pick your dating profile photos for you. @TinderSupport @Tinder_India https://t.co/SdW4rP9es9