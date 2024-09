Incendies de forêt : des oiseaux électrocutés causent les pires des dégâts

Des oiseaux électrocutés tombent en flammes des lignes électriques et provoquent des incendies de forêt aux États-Unis. Ce phénomène surprenant a causé trois incendies dans le Colorado cet été. Taylor Barnes, biologiste chez EDM International, a révélé que ces incidents sont plus fréquents qu’on ne le pense. De 2014 à 2018, 44 incendies ont été causés par des oiseaux électrocutés.

Les oiseaux perchés sur des lignes électriques ne sont généralement pas en danger. En fait, ils sont en sécurité tant qu’ils ne touchent pas d’autres parties. Mais lorsqu’ils entrent en contact avec des composants sous tension, un circuit peut se fermer. Par exemple, des oiseaux, comme les pics et les corbeaux, peuvent être attirés par des insectes cachés dans les bouchons d’arrêt. En essayant d’atteindre leur proie, ils peuvent s’électrocuter et déclencher un incendie.

Le 13 juillet, un incendie dans le comté d’Arapahoe, au Colorado, a détruit une maison et plusieurs dépendances. Cet incendie, déclenché par un oiseau électrocuté, a brûlé plus de 1 100 acres. Deux autres incendies similaires ont eu lieu le 31 juillet et le 27 août. Ces dernières ont également causé des dégâts importants sans faire de victimes humaines. Ces événements soulignent les dangers que posent les infrastructures électriques pour la faune aviaire.

Régions à risque et recommandations

L’étude de Barnes indique que la côte californienne, notamment son écorégion méditerranéenne, présente une densité élevée d’incendies déclenchés par des oiseaux. Barnes recommande aux autorités de modifier les pylônes électriques pour réduire les risques d’électrocution. En adaptant les infrastructures, on pourrait prévenir de nombreux incendies afin de protéger à la fois les oiseaux et les communautés humaines.

Les incendies causés par des oiseaux électrocutés montrent que les infrastructures électriques peuvent mettre en danger la faune. Des modifications techniques, comme l’ajout de protections sur les pylônes, pourraient réduire ces risques. Investir dans de telles solutions est crucial, surtout face aux conséquences économiques et écologiques des incendies de forêt.

