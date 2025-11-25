iPhone 18 Pro : les premiers leaks dévoilent le flagship Apple du futur

Les premiers leaks autour de l’iPhone 18 Pro viennent de tomber. Le verdict ? Apple semble préparer un virage esthétique tout en touchant à un de ses éléments les plus controversés.

L’iPhone 17 Pro a marqué un tournant dans la gamme Apple. Ça, il n’y a aucun doute. Avec sa puce survitaminée, ses performances boostées et son design moderne, le flagship 2025 s’est imposé comme l’un des smartphones les plus puissants du moment. Mais il semble que l’iPhone 18 Pro en propose bien plus à en croire les premiers leaks.

Dynamic Island : Apple va toucher au trou magique

C’est la star controversée de l’iPhone depuis 2022. Dynamic Island, l’îlot dynamique ou bien le trou intelligent, appelez-le comme vous voulez, il reste un ajout qui ne fait pas l’unanimité. La bonne nouvelle est qu’Apple s’apprêterait à le réduire. Pas à l’enlever, non. À le réduire progressivement.

L’information vient d’un document repéré par 9to5Mac. En effet, l’entreprise testerait une nouvelle version plus discrète de cette pilule noire, censée abriter caméra frontale et capteurs Face ID.

Depuis son arrivée sur l’iPhone 14 Pro, elle a été pensée pour afficher des infos contextuelles. Parmi eux les minuteurs, les contrôles musicaux, l’ETA de votre VTC. Bref, c’est un vrai tableau de bord miniature. Mais pas forcément un plaisir quand on regarde une vidéo en plein écran. Selon Pu, l’îlot pourrait devenir moins intrusif. Personne ne connaît pour l’instant la taille exacte, seulement qu’il serait plus petit.

iPhone 18 Pro 🚨 2026



Thicker & uniform design

243g (Pro Max)

Same 3 camera system

Same displays

Stainless steel vapor chamber

Smaller Dynamic Island

Under-display Face ID

2nm A20 chip

Apple C2 modem

Simplified Camera Control button

Variable Aperture lens

New colors pic.twitter.com/8DrDTrRzNU — Ayan Ghosh (@ayansonunigam) November 24, 2025

Un leak autour de iPhone 18 Pro que beaucoup attendaient

Selon les leaks, l’autre changement attendu pour l’iPhone 18 Pro concerne le design bicolore introduit sur la génération actuelle. Apple songerait à revoir la découpe du verre arrière pour qu’elle se fonde mieux avec le cadre en aluminium.

Apple just heard our prayers 🙏🔥 iPhone 18 Pro dropping the two-tone nonsense for a CLEAN unified look 😍🤩 Say goodbye to that camera bump contrast era 👋 The future is SLEEK! 🍎✨ #iPhone18Pro #Apple #iPhone18 #MinimalDesign #TechLeak #Apple2026 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zJc0f6x40Z — Fares (@Faresjlidi1) November 21, 2025

L’idée est de rendre l’ensemble plus harmonieux et moins patchwork métallique. Surtout sur les modèles argentés, où la découpe est particulièrement visible.

Ce détail ne changera rien pour ceux qui mettent une coque dès la première minute. Mais à nu, l’iPhone 17 Pro affichait effectivement une rupture visuelle qui jurait un peu. Apple semble l’avoir entendu.

Et pendant que tout le monde a les yeux rivés sur l’iPhone 18 Pro, un autre modèle se prépare en coulisses. Il s’agit de l’iPhone 17e. Une version améliorée de l’iPhone 16e, attendue au printemps. Plus abordable, mais clairement plus ambitieuse que ses prédécesseurs SE et E. Au programme ? Une puce A19 et un appareil photo Center Stage de 18 MP. Certes, du matériel qui n’a plus rien à voir avec du recyclage technique.

Cette stratégie tombe à pic dans un moment charnière pour Apple. Car entre fuites, nouveaux designs et possible départ de Tim Cook, la firme pourrait bien s’offrir une remise en question. Ou un nouveau départ.

