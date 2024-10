Jeff Bezos veut s’évader sur Mars pour des raisons « personnelles »

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et propriétaire du Washington Post, fait l’objet d’une nouvelle polémique. D’après la journaliste Sarah Larson du New Yorker, une source anonyme affirme que Jeff Bezos nourrit des « raisons personnelles » non révélées pour entreprendre la colonisation de Mars.

Le Washington Post a récemment annoncé qu’il ne soutiendrait aucun candidat pour la prochaine élection présidentielle. Cette décision inattendue aurait été imposée par Bezos, qui a opposé son veto à une proposition interne en faveur de Kamala Harris. Par ce choix, le milliardaire démontre qu’il garde un contrôle strict sur la ligne éditoriale du journal.

Sarah Larson a partagé une anecdote intrigante sur X. Lors d’une interview avec un homme influent, elle a appris que Bezos nourrit un intérêt particulier pour Mars. Pourtant, la source a refusé d’en dire davantage et a exprimé un malaise à l’idée de dévoiler ces raisons personnelles. Larson a fait référence au slogan du Washington Post, « La démocratie meurt dans l’obscurité », puis a ajouté avec ironie : « Il n’y a pas de démocratie dans l’espace. » Je trouve cette remarque piquante et pleine de sous-entendus.

Une vision de l’espace qui s’oppose à celle de Musk

Elon Musk affiche clairement son ambition de coloniser Mars, mais Jeff Bezos emprunte une autre voie. Lors d’une interview avec Lex Fridman, il a affirmé que l’avenir de l’humanité réside dans de gigantesques stations spatiales. À ses yeux, les surfaces planétaires sont trop petites pour accueillir une grande population. Il imagine un système solaire habité par un trillion d’humains, capable de générer des milliers de Mozart ou d’Einstein en simultané.

Bezos a quitté la direction d’Amazon pour se consacrer à son entreprise Blue Origin. Toutefois, ses véritables motivations restent floues. Alors que Musk investit massivement dans la conquête de Mars, Bezos semble suivre une stratégie différente. Ses objectifs finaux demeurent incertains, mais son ambition spatiale continue de fasciner le public et d’alimenter les spéculations. Je me demande si cette rivalité entre deux des hommes les plus puissants du monde ne reflète pas, en réalité, une lutte d’influence bien terrestre autant que cosmique.

