JO 2024 : Podcast IA « 2 minutes chrono » de L’Équipe via AWS

L'Équipe, en partenariat avec Amazon Web Services (AWS), révolutionne la couverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le lancement de son podcast. Celui-ci est entièrement généré par l'intelligence artificielle. “2 minutes chrono” propose une expérience inédite et captivante aux passionnés de sport.

Une innovation audacieuse pour une couverture olympique inédite

L'Équipe, média de référence dans le domaine sportif, a misé sur l'innovation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle s'est associé à Amazon Web Services (AWS) pour créer un podcast révolutionnaire. Baptisé “2 minutes chrono”, ce podcast entièrement généré par l'intelligence artificielle, offre une couverture unique des événements olympiques. Depuis son lancement le 24 juillet, ce podcast est disponible sur le site et l'application L'Équipe et sur les principales plateformes telles qu'Apple, Deezer et Spotify.

Chaque épisode de ce podcast, d'une durée d'environ deux minutes, délivre un résumé concis des faits marquants des JO. Cela va du classement des médailles aux temps forts à venir. Ce format innovant permet aux auditeurs de rester informés de l'essentiel des Jeux en un minimum de temps.

Une technologie de pointe au service de l'information

Pour réaliser cette prouesse, L'Équipe s'est appuyée sur Claude 3.5 Sonnet. C'est un modèle de langage avancé développé par Anthropic et déployé via Amazon Bedrock, le service d'IA générative d'AWS. Ce modèle est capable de produire des contenus textuels engageants. Il s'appuie sur les articles de presse et les données sportives de L'Équipe. Ces contenus sont ensuite transformés en audio naturel grâce au service de synthèse vocale d'ElevenLabs.

L'ensemble du processus est orchestré de manière automatisée via AWS Step Functions et AWS Lambda, garantissant une production fluide et une diffusion sans intervention humaine. Cette architecture permet à L'Équipe de maintenir un rythme de production élevé tout en assurant une qualité de contenu exceptionnelle.

“Nous sommes ravis de proposer une offre audio supplémentaire grâce à l'IA générative pour offrir à nos auditeurs une couverture sans précédent des Jeux Olympiques. Sans cette technologie, nous n'aurions pas pu proposer ce service à nos lecteurs”, a déclaré Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique de L'Équipe.

Grâce à cette initiative, L'Équipe confirme son positionnement en tant que leader de l'innovation dans les médias sportifs. Elle offre une expérience utilisateur enrichie et adaptée aux nouvelles attentes des consommateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

