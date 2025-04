KidFlix : Europol fait tomber un immense réseau pédophile, les chiffres sont glaçants

Un site en apparence inoffensif, un réseau souterrain tentaculaire et des milliers d’utilisateurs pensant être à l’abri. Mais Europol vient de prouver le contraire en mettant fin à l’un des plus grands réseaux pédophiles du dark web. Derrière cette opération d’envergure, des chiffres terrifiants et une traque qui ne fait que commencer…

KidFlix, c’était donc l’horreur cachée derrière un écran. C’est un site où des milliers d’individus échangeaient des vidéos d’abus sur des enfants. Et ils sont si sûrs d’être intouchables grâce au dark web et aux cryptomonnaies. Mais Europol et les forces de l’ordre de plusieurs pays viennent de tout basculer. L’opération, baptisée Stream, a déjà permis l’arrestation de dizaines de suspects dans le monde, et ce n’est que le début.

KidFlix : le cauchemar caché du dark web

Créé en 2021, KidFlix fonctionnait comme une plateforme de streaming… mais avec du contenu criminel. L’inscription était gratuite, toutefois pour regarder des vidéos en haute qualité, il fallait soit payer en cryptomonnaie, soit participer à la gestion du site en téléchargeant des vidéos ou en les classant. Un énorme réseau d’échange de contenus illégaux a vu le jour, impliquant 1,8 million d’utilisateurs dans le monde.

Par contre, grâce à l’opération Stream d’Europol, les serveurs de KidFlix ont été saisis, dévoilant 91 000 vidéos inédites d’abus sur des enfants. Certaines n’étaient même pas dans la ligne de mire des forces de l’ordre. Europol a travaillé avec plus de 35 pays pour mener l’opération. Jusqu’ici, ils ont identifié 1 400 suspects, procédé à 79 arrestations, et sauvé 39 enfants.

Les enquêteurs ont donc suivi la trace des paiements en cryptomonnaie pour identifier les coupables. Contrairement à ce qu’ils pensaient, l’anonymat en ligne n’existe pas totalement. Un des suspects, par exemple, avait tenté de masquer ses paiements en utilisant le compte bancaire de sa mère.

Les récidivistes dans le viseur

Les enquêteurs ont rapidement découvert que beaucoup de suspects étaient déjà connus des services de police. Europol a comparé leurs profils avec ses bases de données et confirmé que la majorité des individus arrêtés étaient des récidivistes.

Les forces de l’ordre ont mené des descentes un peu partout. Notamment, 16 arrestations en Espagne, un pédophile en série aux États-Unis, et même un père de famille en Allemagne qui aurait proposé son propre fils pour des abus.

N’oublions pas également l’usage de l’IA pour générer de fausses images pédopornographiques. Europol a trouvé ces photos sur l’ordinateur d’un suspect. Mais, vous savez avec l’avancée de la technologie, il est difficile de distinguer le faux du réel ? Et surtout, comment empêcher que ces contenus alimentent encore plus ce marché sordide ?

Sur ce, Europol a annoncé clairement que l’enquête est encore en cours, et d’autres arrestations vont suivre. Alors, qu’en pensez-vous, ce genre d’opération vous rassure-t-il sur la lutte contre les crimes en ligne, ou pensez-vous que ces réseaux sont encore trop difficiles à éradiquer ? Partagez votre avis en commentaire !

