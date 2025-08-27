Kids Watch : que vaut la montre connectée pour enfant de Bouygues ?

La Kids Watch offre une communication autonome et sécurisée, sans accès à internet ni distractions inutiles. Chaque appel et message reste simple, sûr et entièrement dédié à l’enfant.

Près de 71 % des enfants de 11 ans possèdent déjà un mobile. Environ 75 % d’entre eux utilisent régulièrement des réseaux sociaux malgré les restrictions d’âge. Pour retarder l’arrivée du premier smartphone, Bouygues Telecom, en partenariat avec le fabricant chinois TCL, propose la Kids Watch. Décryptage.

Design simple, mais solide pour les jeunes utilisateurs

La Kids Watch TCL combine traceur sécurisé et moyen de communication limité, adaptée aux enfants dès 9 ans. Son boîtier en plastique, recouvert d’un verre protecteur, mesure 45,8 x 39,8 x 15,15 mm.

Le dispositif offre un équilibre entre robustesse et aspect « grand ». L’épaisseur peut gêner lors d’activités intenses, mais reste confortable au quotidien.

Le bracelet en silicone, interchangeable grâce à un système universel de 20 mm, assure une bonne tenue. Certifiée IP65, la Kids Watch résiste à la poussière et aux éclaboussures, mais pas aux immersions prolongées.

L’écran LCD de 1,3 pouce affiche les informations essentielles, mais des bordures épaisses réduisent la lisibilité en plein soleil. La caméra intégrée de 2 mégapixels permet des appels vidéo basiques.

Sur le côté droit, un haut-parleur et un bouton multifonction gèrent l’allumage, le retour au menu et les appels d’urgence. À gauche, un port micro-USB et un slot nano-SIM, protégés par des caches plastiques, complètent l’ensemble avec un micro.

Autonomie et application, l’essentiel

La Kids Watch offre jusqu’à deux jours d’autonomie en usage normal et six en veille. Une utilisation intensive, comme des appels fréquents ou la géolocalisation active, provoque une légère chauffe, mais rien d’inquiétant. La recharge via micro-USB prend environ deux heures.

Cette montre connectée pour enfant fonctionne sur une version allégée d’Android, personnalisée par TCL, sans fonctionnalités superflues. L’application compagnon TCL Connect permet aux parents de gérer le répertoire limité aux contacts autorisés, la géolocalisation en temps réel et les rappels quotidiens, comme un rendez-vous médical ou un cours de sport.

Certaines fonctions, comme le podomètre ou la calculatrice, s’utilisent directement sur la montre. D’autres, comme le mode école ou les appels VoWiFi, se paramètrent via l’app.

Le mode école active un « ne pas déranger » pendant les cours. Cette fonctionnalité bloque sonneries et messages, mais maintient la géolocalisation ainsi que le bouton SOS actifs.

Communication et sécurité, l’atout de Kids Watch

Grâce à la 4G et au protocole VoLTE, la Kids Watch fonctionne indépendamment d’un smartphone. Les enfants peuvent passer des appels vocaux ou vidéo, envoyer messages audio, photos, sans clavier texte pour limiter les échanges complexes.

Les parents définissent les contacts sécurisés et créent un groupe familial pour les discussions collectives. Pas d’inconnus possibles. La qualité audio reste correcte en intérieur, et la 4G assure une connexion stable en extérieur dans les zones couvertes par Bouygues, malgré la faible résolution des appels vidéo.

La Kids Watch intègre un GPS permettant un suivi en temps réel, avec vue carte ou satellite et ce même sans SIM. Les parents peuvent définir des zones de sécurité, par exemple du domicile à l’école. Les parents reçoivent une notification si l’enfant sort de ces périmètres.

La montre ne s’éteint pas, envoyant une alerte en cas de déconnexion. Parfois, des imprécisions d’environ 15 mètres peuvent générer de fausses alertes.

Le bouton SOS appelle le contact d’urgence et envoie une photo au groupe familial. Sans réponse, il contacte directement les services d’urgence.

