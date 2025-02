La calculatrice humaine : cet enfant indien vient de battre 6 records du monde en un jour

Le 12 février 2025, Aaryan Shukla a battu six records du monde de calcul mental en une journée. Un exploit stupéfiant dont un particulièrement impressionnant : l’addition de 100 nombres à quatre chiffres en seulement 30,9 secondes.

Selon le Guinness World Records, ce jeune prodige indien de 14 ans mérite amplement le titre de « calculatrice humaine ». Sans écran ni batterie, simplement avec un cerveau surpuissant. Aaryan Shukla n’a pas seulement battu des records, il a réalisé des exploits hors du commun. En 30,9 secondes, il a additionné 100 nombres à quatre chiffres. Il a mis 1 minute et 9,68 secondes pour additionner 200 nombres à quatre chiffres.

18,71 secondes lui ont suffi pour additionner 50 nombres à cinq chiffres. Il a également divisé un nombre de 20 chiffres par un nombre de 10 chiffres en 5 minutes et 42 secondes, dix fois. Enfin, il a multiplié deux nombres à cinq chiffres, dix fois, en seulement 51,69 secondes, et deux nombres à huit chiffres en 2 minutes et 35,41 secondes.

Des records qui font d’Aaryan Shukla l’une des personnes les plus rapides en matière de calcul mental au monde. Cet exploit dépasse largement la vitesse des calculatrices électroniques.

Un talent précoce et un entraînement rigoureux

Aaryan Shukla n’est pas un phénomène isolé. Dès l’âge de huit ans, il participait déjà à des compétitions internationales, où il remportait médailles et trophées. Sa mère raconte : « Il a montré des compétences exceptionnelles dès son plus jeune âge. À huit ans, il a remporté plusieurs compétitions de calcul mental ». Son père, quant à lui, souligne que ce talent n’est pas héréditaire, mais le fruit d’une discipline rigoureuse.

En effet, Aaryan ne s’appuie pas uniquement sur un talent naturel. « L’entraînement quotidien est essentiel. Je m’entraîne cinq à six heures par jour pour améliorer ma rapidité et ma précision », explique-t-il. En plus de son entraînement intensif, il mène une vie équilibrée, entre études, méditation Sahaja Yoga pour garder son calme et sa concentration, ainsi que ses passions pour la lecture, les jeux vidéo, le cricket et les voyages. Ce n’est pas tout. À seulement 14 ans, Aaryan est également membre fondateur de la Global Mental Calculators Association (GMCA). Une personne unique sur un milliard, d’après son père.

