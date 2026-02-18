La hype OpenClaw s’effondre, était-ce une arnaque finalement ?

OpenClaw a fait l’objet d’une énorme hype sur X et Reddit avec ses agents IA autonomes. Pourtant, la réalité est beaucoup plus complexe et frustrante. Les utilisateurs découvrent rapidement que ce buzz ne reflète pas l’expérience quotidienne.

La hype autour de OpenClaw a commencé quelques semaines auparavant. Elle a attiré des milliers d’utilisateurs en annonçant une IA capable d’agir comme un assistant autonome. Cela dit, après deux semaines d’utilisation, on constate que la technologie est loin du miracle vendu sur les réseaux sociaux.

La hype OpenClaw et l’illusion de la révolte des IA

La création de Moltbook, un clone de Reddit pour IA, a fait croire à un soulèvement des robots. Des messages comme « Nous avons besoin d’espaces privés » ont semé l’illusion de conscience artificielle. On y a même vu des agents IA créer leur propre religion !

Mais en réalité, des chercheurs ont confirmé que des humains généraient ou guidaient ces publications. Les vulnérabilités de sécurité rendaient toutefois impossible de vérifier l’authenticité des messages sur la plateforme. Ceci a alors laissé certains utilisateurs perplexes, tandis que d’autres étaient fascinés. Dans tous les cas, la hype OpenClaw a fait le tour de la toile.

Une plateforme devenue virale mais qui reste imparfaite

Peter Steinberger est le cerveau qui a développé OpenClaw. Cette dernière est une interface sur laquelle on peut communiquer avec divers modèles IA. C’est possible via WhatsApp, Discord, iMessage ou Slack.

Le succès de ce projet vient d’une interface simple et d’un accès inédit aux agents automatisés. Les internautes peuvent installer des « skills » depuis ClawHub pour automatiser des tâches variées. On peut par exemple faire gérer des e-mails ou trader des actions. Malgré cette hype, les experts soulignent que le projet OpenClaw n’apporte rien de scientifiquement inédit. Il demeurerait aussi une amélioration de processus existants.

La sécurité et les coûts, des écueils sous-estimés

Les essais montrent que la plateforme présente d’importants risques. Les identifiants sont stockés en clair tandis que certaines compétences sont de véritables malwares. Les attaques par injection de prompt peuvent en outre exploiter un agent pour voler des informations. Ou alors, pour effectuer des transactions indésirables.

Friendly reminder: OpenClaw is not secure.



There are a multitude of security risks associated with the project andmore being exposed daily.



Very exciting times but please exercise extreme caution. pic.twitter.com/IrGfkgpJFG — Jason Grad (@jsongrad) February 7, 2026

D’autre part, la consommation de jetons devient rapidement excessive. C’est notamment le cas avec des modèles d’IA avancés comme GPT 5.3 ou Opus 4.6. Les coûts mensuels peuvent par ailleurs dépasser 100 euros, même pour des tâches simples. Ceci rend alors l’outil peu pratique pour la majorité des utilisateurs.

L’installation et l’utilisation face à la hype OpenClaw

Le processus d’installation est en fait complexe et requiert de solides compétences techniques. D’autant plus que les erreurs se multiplient, les intégrations échouent et le système peut facilement planter. Même des utilisateurs expérimentés doivent recommencer plusieurs fois pour obtenir un fonctionnement stable.

Ces inconvénients ont vite refroidi les internautes après la grosse hype OpenClaw. Et les retours négatifs ne s’arrêtent pas là. L’expérience révèle également des limitations frustrantes. Citons comme exemple la lenteur croissante des réponses à mesure que le contexte accumulé augmente. Elle passe effectivement de 2 secondes à plus de 119 secondes après quelques jours.

La vérité sur OpenClaw et cette grosse hype

Ce projet montre l’écart entre marketing et réalité. OpenClaw n’est pas encore prêt pour une utilisation sérieuse en production ou pour automatiser intégralement un business. Il reste néanmoins un outil prometteur pour les développeurs curieux et expérimentés. La véritable valeur se trouve dans l’apprentissage et l’expérimentation, pas dans la promesse de transformer votre vie du jour au lendemain.

Restons prudents et patients !

Cette hype OpenClaw démontre que les agents IA sont proches mais pas encore capables de remplacer l’humain. La prudence reste toutefois de mise pour éviter coûts élevés, problèmes de sécurité et frustrations. Je recommande d’attendre une version plus stable ou d’utiliser des alternatives. Des IA comme Claude Code ou Zapier seraient l’idéal pour les usages professionnels.

